Urząd pocztowy w Walii „wydał wojnę” zrzędliwym i nieuprzejmym klientom. Zaproponował karę w wysokości £10

Fot. Getty

Pracownicy pewnego urzędu pocztowego w Walii „postanowili” przestać spuszczać po sobie uszy, gdy stają się obiektem nieuprzejmego zachowania, i zaproponowali karanie zrzędliwych i nieuprzejmych petentów. Za nadmierne narzekanie lub używanie wulgarnych słów przy okienku, poczta chciała nakładać na mieszkańców karę w wysokości £10.

„Jeśli zrzędzisz, jesteś rozdrażniony lub po prostu niegrzeczny, to za to, że musimy z tobą wytrzymać, zostanie naliczona opłata w wysokości £10” - notatka tego typu została umieszczona na okienku jednego urzędów pocztowych w Walii. I choć szybko okazało się, że był to żart pracowników poczty, to, jak każdy żart, w którym kryje się odrobina prawdy, dał ludziom do myślenia. Petent, który zamieścił zdjęcie komunikatu w internecie, pochwalił pracowników poczty za odważną „próbę [przywrócenia] starego dobrego brytyjskiego humoru”. „Widzę [oczami wyobraźni], jak taki znak ma na sobie Basil Fawlty. Tak czy inaczej nie przetestowałem urzędnika [po drugiej stronie] i załatwiłem swoje w mniej niż dwie minuty” - dodał rozbawiony Brytyjczyk.

Karanie zrzędliwych klientów – czemu nie?

Pod postem Brytyjczyka na Reddit pojawiło się wiele komentarzy, w tym mnóstwo popierających całą akcję (pomimo tego, że był to jedynie żart). Jeden z internautów napisał, że dzięki takim akcjom ludzie zrozumieją, że „wyżywanie się na personelu to nie sposób na załatwianie spraw w życiu”. Ale pojawiły się też komentarze, że notatka powinna też dotyczyć pracowników samej poczty, bo i oni bywają względem klientów nieuprzejmi.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!