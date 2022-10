Uruchomienie nowego systemu RDP spowoduje tymczasowe trudności w załatwianiu spraw paszportowych w UK

Do kiedy załatwienie spraw paszportowych w UK będzie utrudnione?

Jak podaje oficjalny serwis Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uruchomieniem Rejestru Dokumentów Paszportowych w okresie 8-14 listopada 2022 roku wystąpią znaczne trudności w załatwianiu spraw paszportowych. Jakie? Wyjaśniamy!

W dniu 20 października 2022 roku na polskich stronach GOV w ramach serwisu dotyczącego Polski w Wielkiej Brytanii ukazała się istotna informacja związana ze sprawami paszportowymi. Już wkrótce odbędzie się uruchomienie nowego systemu paszportowego RDP (Rejestr Dokumentów Paszportowych). W związku z tym i w związku z wejściem w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych, w okresie w okresie 8-14 listopada 2022 wszelkie czynności związane właśnie ze sprawami paszportowymi będą utrudnione.

Czego możemy się spodziewać? Cytując za serwisem:

organy paszportowe w Polsce i za granicą nie będą przyjmować wniosków paszportowych;

w tym okresie (8-14 listopada 2022) nie będzie także możliwe odebranie gotowych dokumentów;

prosimy o uwzględnienie powyższych okoliczności w swoich planach wyjazdowych i zaplanowanie wizyty w naszych urzędach najpóźniej do 7 listopada 2022 r. (poniedziałek) lub od 15 listopada 2022 r. (wtorek);

w tym okresie, w szczególnie uzasadnionych i krytycznych przypadkach, organy paszportowe będą mogły wydawać wyłącznie paszporty tymczasowe.

Jakich trudności można się spodziewać?

Dodajmy, że wraz z uruchomieniem RDP załatwianie spraw urzędowych w sieci ma stać się prostsze i szybsze. Wchodząca w życie nowa ustawa o dokumentach paszportowych uchyli wciąż obowiązującą ustawę z 2006 roku, jak podaje portal Fly4Free. Dotychczasowa Centralna Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych oraz lokalne ewidencje zostaną zastąpione przez Rejestr Dokumentów Paszportowych. Ma stanowić on integralny element Systemu Rejestrów Państwowych, który teraz już teraz spaja sześć różnych rejestrów m.in. dowodów osobistych, stanu cywilnego, danych kontaktowych czy PESEL.

W swoich założeniach RDP ma mieć wiele zalet — przede wszystkim dzięki niemu nie będzie trzeba wypełniać papierowego wniosku o paszport. Wniosek elektroniczny ma być generowany przez urzędnika, a osoba starająca się o dokument, tylko się pod nim podpisze swoją cyfrową sygnaturą. Rozszerzone zostaną także funkcjonalności online o nowe usługi, takie jak możliwość sprawdzenia ważności paszportu czy unieważnienie dokumentu po tym, jak został zgubiony.

Do kiedy załatwienie spraw paszportowych w UK będzie utrudnione?

Oprócz tego pojawi się możliwość wydania paszportu tymczasowego osobie, która już posiada ważny paszport, ale znajduje się w sytuacji wymagającej działania. Może to być na przykład turysta, który przebywając za granicami Polski, zgubi swój dowód osobisty, a ważny paszport zostawił w swoim domu i nie ma jak wrócić do ojczyzny.

Z innych nowości warto również wymienić powiadomienie o kończącej się ważności paszportu czy możliwość unieważnienia zagubionego dokumentu. Nowe przepisy mają także obniżyć z 13 do 12 lat granicę wieku, od której wydawane są paszporty z 10-letnim terminem ważności.

Jak aplikować o polski paszport w UK?

Wniosek o nowy polski paszport można złożyć w dowolnym polskim konsulacie w całej Wielkiej Brytanii, czyli przede wszystkim w Londynie, Edynburgu, Manchesterze i Belfaście. Dodatkowo warto pamiętać, że polskie jednostki dyplomatyczne regularnie organizują zamiejscowe dyżury paszportowe w różnych miastach UK. Dyżury są zawsze ogłaszane na stronach gov.pl.

Bardzo ważną kwestią w tym kontekście jest to, że dokumenty związane z wnioskiem o polski paszport w UK można złożyć jedynie osobiście. Na spotkanie należy umawiać się przez portal e-konsulat. Paszport będzie trzeba odebrać również osobiście — w tym samym urzędzie, w którym złożyło się dokumenty. W wyjątkowych okolicznościach konsulat może odstąpić od wymogu osobistego odebrania paszportu — ale tylko po rozpatrzeniu uzasadnienia w pisemnym wniosku zainteresowanego.

Czy wyrobienie polskiego paszportu w UK jest płatne?

Tak. Opłata za wydanie polskiego paszportu w UK wynosi obecnie 93 GBP. Istnieją jednak okoliczności, które uprawniają do 50 proc. zniżki, np. bycie studentem, emerytem lub rencistą. Z kolei na bezpłatny paszport można liczyć na przykład w przypadku przebywania za granicą z powodu leczenia lub z powodu wady technicznej wcześniejszego paszportu. Ile czasu czeka się na polski paszport w UK? Na stronach gov.pl zaznaczono, że w każdym przypadku czas realizacji może być inny. Średnio wynosi on od sześciu do ośmiu tygodni.

Więcej szczegółów na temat wyrabiania polskich dokumentów w UK należy szukać na polskich stronach rządowych gov.pl.

