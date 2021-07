Urodziny księżnej Diany. Gdyby żyła, skończyłaby dziś 60 lat

Fot. Getty

Księżna Diana urodziła się dokładnie 60 lat temu. Z okazji okrągłej rocznicy urodzin królowej ludzkich serc, w ogrodach przy Pałacu Kensington zostanie odsłonięty jej pomnik.

Księżna Walii - Diana Frances Mountbatten-Windsor z domu Spencer, gdyby żyła, skończyłaby dziś 60 lat. Diana urodziła się 1 lipca 1961 r. w Sandringham jako czwarte dziecko (syn zmarł) Edwarda Johna Spencera (wicehrabiego Althorp) i Frances Shand Kydd (hrabiny Althorp). O tym, że Diana może stać się małżonką następcy tronu, księcia Karola, zaczęto na Wyspach przebąkiwać w 1980 r., natomiast 29 lipca 1981 r. stało się to faktem, a związek Diany i Karola przypieczętował ślub w Katedrze Św. Pawła w Londynie. Księżna Diana urodziła dwóch synów – 21 czerwca 1982 r. - księcia Williama i 15 września 1984 r. - księcia Harry'ego. Małżeństwo z księciem Karolem nie było jednak szczęśliwe, a księżna cierpiała m.in. na bulimię i depresję. 28 sierpnia 1996 r. orzeczono rozwód, na mocy którego Diana utraciła predykat „Jej Królewskiej Wysokości”, ale zachowała tytuł „Księżnej Walii”.

31 sierpnia 1997 r. w godzinach nocnych, w Paryżu, Diana uległa poważnym obrażeniom, gdy uciekający przed paparazzi samochód Mercedes-Benz uderzył w jeden z filarów tunelu Alma. Diana zmarła kilka godzin później, w wieku 36 lat, a wraz z nią w wypadku zginęli partner Dodi Al-Fayed i kierowca Henri Paul.

Odsłonięcie pomnika Diany

Dziś, w 60. rocznicę urodzin Diany, w ogrodach przy Pałacu Kensington zostanie odsłonięty pomnik księżnej. Uroczystość jest zaplanowana już od kilku lat, a wykonanie pomnika zlecili wspólnie książę William i książę Harry. Co jednak ciekawe, w odsłonięciu pomnika nie weźmie udziału wiele znaczących osób, w tym księżna Kate i książę Karol. Z informacji, do których dotarł portal „Harper’s Bazaar” wynika, że w uroczystości od początku mieli wziąć udział tylko synowie Diany, a księżna Kate dodatkowo może nie chcieć zobaczyć się z księciem Harrym. Brak udziału w wydarzeniu księcia Karola jest bardziej zrozumiała – ponoć, jak donosi dziennik "The Times", „to dla niego bardzo trudne”, a ten „moment może otworzyć stare rany i przywołać falę wspomnień: tych szczęśliwych, smutnych i pełnych żalu”.