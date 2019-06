Urlop w Polsce, w UK a może za granicą? Plusy i minusy wakacyjnych wyjazdów

Fot. Facebook

Gdzie spędzić urlop? Oto naprawdę trudny wybór. Szczególnie, gdy z rodziną w Polsce spotykasz się raz na pół roku lub rzadziej, a dzieci tęsknią do dziadków. Z jednej strony - chciałoby się zobaczyć bliskich, ale z drugiej strony - fajnie byłoby odpocząć totalnie od wszystkiego, np. w Hiszpanii... Dokąd lepiej wybrać się na urlop i dlaczego?

Spędzenie urlopu w Polsce ma niewątpliwie konkretne zalety: spotkanie z rodziną i starymi znajomymi - dzieci mogą pobyć z dziadkami, a my możemy zrelaksować się we własnym kraju. Możemy też wreszcie wybrać się do "normalnego" lekarza czy dentysty, możemy obejrzeć jak postępuje budowa naszego przyszłego domu... Jednak po tygodniu spędzonym w domu rodzinnym (albo w domu teściów) relaks często się kończy, a zaczyna szara rzeczywistość: znudzenie, załatwianie na raz WSZYSTKICH ważnych spraw, powrót starych rodzinnych konfliktów... Jeśli urlop trwa 2-3 tygodnie, a nasi bliscy, których odwiedzamy w Polsce, nie są "idealni", to druga połowa wyjazdu może okazać się bardziej męcząca i stresująca niż codzienne chodzenie do pracy w UK. Czy warto więc w ogóle wyjeżdżać?

Czytaj także: Londyńczycy, aby kupić dom decydują się na opuszczenie stolicy i szukanie tańszej alternatywy

Decydując się na spędzenie urlopu w Wielkiej Brytanii, możemy zaoszczędzić trochę czasu i pieniędzy. Możemy małym kosztem pozwiedzać kilka ciekawych miejsc w okolicy, albo wybrać się na dalszą wycieczkę. Można spotykać się ze znajomymi albo nawet zaprosić kogoś z Polski, żeby przyleciał na kilka dni. Jeśli jednak szkoda nam pieniędzy na benzynę, może się okazać, że urlop w UK po prostu przesiedzimy w domu przed telewizorem. Ryzyko, jakie się tutaj pojawia to zupełny brak zmiany otoczenia i bierne spędzanie czasu, przez co możemy odpocząć jeszcze mniej, niż podczas ewentualnego urlopu w Polsce.

O tym się mówi: Bezrobotni Polacy z dyplomem uczelni wyższej nie przestaną napływać do UK? W Polsce jest zbyt dużo magistrów

Zamiast jechać znów do Polski lub siedzieć cały urlop na Wyspach, wiele osób decyduje się na wypoczynek w jakiś innym kraju. Plusem takiego wyjazdu będzie na pewno odizolowanie się zarówno od problemów związanych z pracą i życiem w UK, jak i od problemów rodzinnych, "polskich". Minusem może z kolei okazać się koszt takiego urlopu - choć da się znaleźć bardzo korzystne oferty. Innym minusem jest oczywiście to, że nie spotkamy się z bliskimi, a nasze dzieci znów przez co najmniej kilka miesięcy nie zobaczą dziadków, którzy przecież nie są coraz młodsi...

Wybór miejsca urlopu jest z pewnością bardzo skomplikowany i trudny. Waszym zdaniem gdzie lepiej spędzić urlop i dlaczego? Jakie widzicie plusy i minusy urlopu w Polsce, w UK lub w jakimś zupełnie innym miejscu na Ziemi? Odpowiedzi piszcie w komentarzach lub prześlijcie na adres redakcji: [email protected]