Urlop menstruacyjny - jakie są szanse na wprowadzenie go w UK?

Organizacje charytatywne lobbują na rzecz wprowadzenia tzw. "urlopu menstruacyjnego". Jakie są szanse na realizację takich regulacji na Wyspach? Jak miałoby w praktyce wyglądać takie rozwiązanie?

W Hiszpanii prace nad projektem ustawy dzięki któremu możliwe byłoby branie dni wolnych od pracy przez kobiety cierpiące z powodu bolesnych miesiączek znajdują się na zaawansowanym etapie. Władze w Madrycie mogą zatwierdzić ustawę, na mocy której przedstawicielki płci pięknej ciężko przechodzące menstruację miałyby prawo dp trzech dni wolnego w miesiącu. Jeśli to ustawodawstwo zostanie uchwalone, to Hiszpania stanie się pierwszym krajem europejskim, który zaoferuje taki rodzaj urlopu. Jak ta sprawa wygląda w UK? Obecne prawo pracy w Wielkiej Brytanii stanowi, że pracownicy powinni w takim przypadku korzystać ze "zwykłych" zwolnień chorobowych, jeśli mają taką potrzebę. Według organizacji charytatywnych także i w UK konieczne są kroki w tym kierunki.

Trzy dni wolnego w miesiącu dla kobiet boleśnie przechodzących menstruację

"Musimy zrozumieć doświadczenia i wyzwania, przed którymi stoją osoby miesiączkujące w miejscu pracy, a następnie podjąć kroki, aby je wesprzeć" - komentował przedstawiciel organizacji Bloody Good Period. Ich zdaniem temat bolesnych miesiączek i jego wpływu na pracę kobiet przez zbyt wiele lat był po prostu pomijany i teraz musi się to zmienić.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Bloody Good Period aż cztery na pięć kobiet w UK odczuwa silny ból menstruacyjny (to około 80% respondentek). Co więcej, aż 73% z tego właśnie powodu miało problemy z należytym wykonywaniem swoich obowiązków w pracy. 83% badanych narzekało na niski poziom energii, 79% na ból, 61% na niższą koncentrację, 57% na uczucie niepokoju a 50% było zmuszonych do przerwania pracy, aby zażyć leki przeciwbóle.

Czy władze w UK są gotowe na wprowadzenie takich przepisów?

Rzecznik Bloody Good Period komentował na łamach BBC, że rząd musi zrobić jak więcej poza wydawaniem urlopu miesiączkowego, w tym „poprawić komunikację, kulturę i szerszą politykę dotyczącą okresów w miejscu pracy” oraz „zapewnić, że pracodawcy rozumieją zakres objawy, które mogą wystąpić u kogoś z bolesnymi miesiączkami”.

Dodajmy, że w niektórych krajach na całym świecie wprowadzono takie rozwiązania to m.in. Japonia, Indonezja, Korea Południowa i Zambia.