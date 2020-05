Urlop 2020 w UK – wszystko co musicie wiedzieć o wzięciu w tym roku „statutory annual leave”

Fot. Getty

Pracownik w UK zatrudniony na etacie ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego o długości 5,6 tygodnia, czyli 28 dni. Jak jednak będzie wyglądał nasz urlop w 2020 r., w trakcie epidemii COVID-19?

Z uwagi na nadzwyczajną sytuacje związaną z wybuchem epidemii COVID-19, tegoroczny urlop może być w przypadku wielu z nas inny niż wszystkie. Kwestie dotyczące wyjazdu na wakacje czy wzięcia dni wolnych na wypoczynek będą często przedmiotem indywidualnych ustaleń między pracownikiem i pracodawcą. Oczywiście w razie możliwości pracodawca powinien zezwolić pracownikom na wykorzystanie dorocznego urlopu, a pracownicy powinni z niego skorzystać (aby wypocząć i zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne), ale w związku z epidemią mogą się tu pojawić pewne odstępstwa od normy.

Urlop dla pracownika przymusowo urlopowanego

Pracownicy, którzy zostali wysłani na przymusowy urlop furlough (w związku z brakiem pracy w czasie epidemii) mogą wnioskować o przyznanie im urlopu na dotychczasowych zasadach, jeśli zgodzi się na to ich pracodawca. Jeśli jednak pracodawca zezwoli przymusowo urlopowanemu pracownikowi udać się na urlop, to będzie mu wtedy musiał wypłacić pełne wynagrodzenie.

Przeniesienie urlopu na następne lata

Z uwagi na przestoje w pracy spowodowane epidemią pracodawcy, już po względnym powrocie gospodarki do normalności, mogą być niechętni, by wysyłać swoich pracowników na długie urlopy. W związku z tym może się okazać, że pracownik nie będzie mógł skorzystać z przysługujących mu w danym roku 28 dni wolnego. Świadomy tego faktu rząd UK zezwolił już pracownikom na przeniesienie części urlopu na następne lata – chodzi tu o max. 4 tygodnie, które miałyby zostać wykorzystane w ciągu najbliższych 2 lat. Przeniesienie dni wolnych na następne lata dozwolone jest dla pracowników, którzy m.in.:

nie zdołają wziąć urlopu ze względu na chorobę lub potrzebę zastosowania rygorystycznej samoizolacji;

nie zdołają wziąć urlopu, ponieważ ze względu na pandemię nie mogą przestać pracować.

Bank holidays

Bank holidays wliczają się w UK do corocznego, płatnego urlopu, w liczbie 28 dni dla pracownika zatrudnionego na etacie. Pracodawcy mogą wymóc na pracownikach, by ci skorzystali z płatnego urlopu Bank holiday, o ile nie przebywają oni wtedy na urlopie zdrowotnym. W przypadku zaś niemożliwości skorzystania z dnia wolnego w Bank holiday, pracownik może odebrać sobie dzień wolny z tego tytułu w innym, dogodnym dla niego czasie.

Wakacje zarezerwowane z wyprzedzeniem

Pracownik może nie chcieć (nie móc) udać się na wakacje zarezerwowane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem i chcieć w związku z tym pozostać w pracy. W takiej sytuacji pracodawca może albo nalegać na pracownika, by ten i tak wziął urlop, albo zgodzić się na powrót pracownika w tym czasie do pracy. Jeśli pracownik będzie chciał zmienić termin urlopu na skutek pandemii, to najlepiej będzie to uzgodnić z pracodawcą na piśmie.

Wymuszenie na pracowniku wzięcia urlopu lub anulowania wakacji

Pracodawcy mają prawo wymusić na pracownikach termin wzięcia urlopu. Pracodawca ma na przykład możliwość zamknięcia zakładu produkcyjnego na, dajmy na to, tydzień lub 2 tygodnie, i nakazania podwładnym, by właśnie w tym czasie skorzystali z dni wolnych. W takim jednak wypadku pracodawca musi o swoich zamiarach powiadomić pracowników ze stosownym wyprzedzeniem – okres powiadomienia musi być przynajmniej dwa razy dłuższy, niż liczba dni urlopu, na który pracodawca chce wysłać pracowników (jeśli firma chce się na przykład zamknąć na 5 dni, to pracownicy muszą się o tym dowiedzieć z wyprzedzeniem przynajmniej 10-dniowym).

Jednocześnie pracodawca może zmusić pracownika do anulowania płatnego urlopu, o który ten zawnioskował z pewnym wyprzedzeniem. I tutaj jednak pracodawca musi dochować pewnego terminu, który nie może być krótszy, niż liczba dni wolnych, z jakich pracownik zamierzał skorzystać. I tak na przykład jeśli pracownik planował udać się na urlop 5-dniowy, to pracodawca musi go powiadomić o anulowaniu wolnego najdalej na 5 dni przed planowanym urlopem. Rzecz jasna wymuszenie na pracowniku, by został w pracy, może się wiązać z wieloma przykrymi dla pracownika konsekwencjami, w związku z czym pracodawca ma obowiązek wytłumaczyć pracownikowi powody swojej decyzji i postarać się rozwiązać wszelkie wynikłe z tego problemy.