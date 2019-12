UPOKORZENIE Nigela Farage`a! Czterech europosłów odeszło z Brexit Party i... poparło umowę Borisa Johnsona!

Ćwiczenia i diety nie wystarczą, by zapobiec otyłości w Wielkiej Brytanii – takiego zdania jest czołowy specjalista w zakresie zdrowego żywienia, który wystąpił na brytyjskich dniach fitness FitPro...

Do otwarcia lokali wyborczych pozostało 9 dni. Osoby przebywające za granicą także mogą wziąć udział głosowaniu. Oto wybory parlamentarne 2015 za granicą, czyli informacje w pigułce: Wybory parlamentarne...

Rząd Davida Camerona zapewnił swoich wyborców, że najpóźniej do 2017 roku zorganizuje referendum w sprawie brytyjskiego członkostwa w UE. Zapowiedział jednak, że zamierza z niego wykluczyć imigrantów nieposiadających...

Jedenastoletni chłopiec może "poszczycić się" tytułem najmłodszego gwałciciela na Wyspach Brytyjskich. Właśnie tyle lat miał, gdy przyłapano go na próbie napastowania seksualnego. Jego...

UKIP: „Bruksela 'pierze naszym dzieciom mózgi' za pomocą kolorowanek”

Eurosceptycy nie chcą rozszerzenia prawa do udziału w referendum co do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na 16- i 17-latki. Zdaniem członków UKIP pokolenie dzisiejszych nastolatków w zbyt dużym...