Upał i burze na Wyspach. Temperatury wzrosną do 30 stopni Celsjusza

Upały zawitały do wielu rejonów Wielkiej Brytanii, a temperatury nieubłaganie rosną. Wyjątkowo ciepła pogoda zapowiadana jest na ten weekend, ale wcześniej przez kraj przejdą gwałtowne burze.

Synoptycy zapowiadają ekstrema pogodowe w Wielkiej Brytanii. W czwartek i piątek możemy spodziewać się „burzliwych i niestabilnych” warunków, a wyjątkowo obfite ulewy z gradem mają nawiedzić Irlandię Północną. Mogą się one później rozprzestrzenić na części zachodniej Szkocji, północno-zachodniej i północnej Walii.





Zagrożenie powodziowe na Wyspach

W Szkocji obowiązują obecnie trzy alerty powodziowe – wydano je dla Caithness i Sutherland, Easter Ross i Great Glen, a także Wester Ross. Ulewne deszcze wywołały powódź w poniedziałek w dzielnicy Golders Green w północno-zachodnim Londynie, a samochody z trudem przejeżdżały przez zalane ulice.

W ciągu najbliższych dni Met Office ostrzega również przed burzami. Wydano żółte ostrzeżenia dotyczące wyładowań atmosferycznych w północnej Szkocji i zachodniej części Irlandii Północnej, będą obowiązywały do godziny 21.00 we wtorek wieczorem.

Ekstremalne temperatury

Temperatury na Wyspach utrzymują się powyżej średniej o tej porze roku. Najwyższą jak dotąd (w tym roku) temperaturę w Anglii zarejestrowano w Chertsey Water Works w Surrey w sobotę, gdy odnotowano tam 32,2 stopnia Celsjusza.

Z kolei w Bridgefoot w Kumbrii zarejestrowano 30,1 stopnia Celsjusza. W Irlandii Północnej także temperatury zaczęły rosnąć, a we wtorek odnotowano tam 27 stopni Celsjusza w Magilligan w hrabstwie Derry i 28 stopni w Armagh. Natomiast dla Szkocji najcieplejszym dniem w roku był (do tej pory) poniedziałek, kiedy to temperatura w Threave w Dumfries i Galloway wzrosła do 30,7 stopnia Celsjusza.

Rzecznik Met Office, Stephen Dixon, powiedział:

- Sucha, ładna i słoneczna pogoda utrzyma się przez kilka następnych dni, a temperatury w niektórych częściach Anglii osiągną 30 stopni Celsjusza.

