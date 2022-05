Universal Credit zastępuje sześć różnych benefitów - co się zmienia?

W życie weszły istotne zmiany w brytyjskim systemie wsparcia społecznego - kolejne sześć różnych benefitów zostało "wchłoniętych" przez Universal Credit. Co konkretnie się zmieniło? O czym trzeba pamiętać? Zapraszamy do lektury!

W Wielkiej Brytanii zmiany w zakresie pomocy socjalnej nadal postępują - zgodnie z założeniamia przyjętymi przez Department for Work and Pensions poszczególne, pojedyncze świadczenia będą zastępywane jednym benefitem. Proces ten w ostatnim czasie został spowolniony przez pandemię koronawirusa na Wyspach, ale DWP trzyma się planu swoistego "ujednolicenia" systemu świadczeń do grudnia 2024 roku. W miniony poniedziałek, 16 maja 2022 roku w życie weszły kolejne zmiany w tym zakresie. Co się stało? Otóż sześć różnego rodzaju świadczeń zostało niejako "wchłoniętych" przez Universal Credit. Warto w tym miejscu dodać, że znajdujemy się na ostatniej prostej tej swoistej rewolucji w świadczeniach socjalnych. Do tej pory około 2,6 miliona osób nadal ubiega się o świadczenia "w starym stylu". Ostatnia zmiana dotknie aż dwa miliony osób żyjących w Zjednoczonych Królestwie, zatem pozostanie już tylko około 600 tysięcy osób korzystających z rozwiązań obecnych w ramach tzw. "legacy benefits"

Z jakimi korzyściami będą wiązać się te zmiany i jak wygląda przechodzenie na Universal Credit? Kto straci, kto zyska? Wyjaśniamy!

Jakie świadczenia zostały zastąpione przez Universal Credit?

Universal Credit zastępuje następujące sześć benefitów

Working Tax Credit

Child Tax Credit

Jobseeker’s Allowance (JSA) powiązany z dochodami

Income Support

Employment and Support Allowance (ESA) powiązany z dochodami

Housing Benefit

Dodajmy, że większość beneficjentów US "przeniesionych" do nowego systemy będzie pochodzić z ESA (1,2 miliona) lub Tax Credits (1 milion). 200,000 osób korzysta z Income Support, a kolejne 100 tysięcy zHousing Benefit i JSA. Jak łatwo się domyślić liczby te nie sumują się do 2 milionów, ponieważ wiele osób pobiera jednocześnie kilka różnych świadczeń.

Co się stanie po przejściu na Universal Credit?

Jeśli pobierzasz któreś ze świadczeń, które zostanie "wchłonięte" przez UC, to na twój adres korespondencyjny przyjdzie "migration notice". Po jego otrzymaniu będziesz miał trzy miesiące na ubieganie się o świadczenie w ramach Universal Credit. Jeśli tego nie zrobisz, to twoje obecne świadczenia zostaną automatycznie wstrzymane. Rzecz jasna, nic nie stoi na przeszkodzie aby nieco wcześniej, przed obowiązkowym terminem zgłosić się po "nowe" benefity - pytanie tylko czy wyjdziesz na tym lepiej! Trzeba siąść i dokładnie policzyć. DWP twierdzi, że 1,4 miliona ludzi (55%) będzie w lepszej sytuacji na Universal Credit, a 900 000 (35%) będzie w gorszej sytuacji. Pozostałe 300 000 osób ubiegających się o zasiłek nie odczuje żadnych zmian.

Dodajmy, iż po złożeniu wniosku o UC, stare świadczenia zostaną wstrzymane, a na nowe trzeba będzie poczekać do pięciu tygodniu. Niektóre dotychczasowe świadczenia - w tym Housing Benefit, Income Support, Employment and Support Allowance oraz Jobseeker's Allowance - będą „trwać” przez dwa tygodnie, aby wypełnić tę lukę między otrzymaniem pomocy w ramach "starego" i "nowego" systemu. Płatności z tytułu Tax credits zostaną wstrzymane, gdy tylko złożysz wniosek o Universal Credit.

Jeśli ubiegasz się o UC, to zazwyczaj otrzymujesz jedną płatność co miesiąc i zazwyczaj musisz zarządzać swoim wnioskiem online. Oprócz Universal Credit możesz również ubiegać się o inne świadczenia. Na przykład, możesz kwalifikować się do New Style Employment and Support Allowance (ESA), jeśli jesteś chory lub masz niepełnosprawność, która wpływa na twoją zdolność do pracy.