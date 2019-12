Universal Credit – wszystko co musisz wiedzieć o wypłacie zasiłku

Fot. Getty

Jak wygląda wypłata zasiłku Universal Credit? Ile razy w miesiącu pieniądze wpływają na nasze konto albo w jakim czasie od złożenia wniosku możemy liczyć na zapomogę? Te i inne informacje znajdziecie w tekście poniżej, gdzie zebraliśmy dla Was wszystkie kwestie dotyczące wypłaty Universal Credit.

Gdzie wpływają pieniądze?

Pieniądze z zasiłku Universal Credit wpływają zazwyczaj na rachunek prowadzony w banku (ang. bank account), towarzystwie budowlanym (ang. building society account) lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (ang. credit union account). Kwota zasiłku Universal Credit może także objąć zasiłek mieszkaniowy, który należy wpłacić na rachunek właściciela wynajmowanej nieruchomości. Jeśli nie jesteśmy w stanie otworzyć rachunku w w banku, towarzystwie budowlanym lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, to musimy zadzwonić na infolinię Universal Credit i ustalić inną metodę przekazania pieniędzy.

>>DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT UNIVERSAL CREDIT! PRZECZYTAJ NASZ PORADNIK>>

Pierwsza płatność

Po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku Universal Credit pierwsze pieniądze pojawiają się na naszym koncie po ok. 5 tygodniach. Jednak każdy, kto potrzebuje otrzymać zapomogę wcześniej, może zawnioskować o wcześniejsze przyznanie przynajmniej części zasiłku w celu pokrycia najpilniejszych zobowiązań. Na pieniądze trzeba czekać średnio 5 tygodni, ponieważ 4 tygodnie zajmuje rozpatrzenie wniosku, a ok. 1 tydzień jest liczony na wypłatę odpowiednich środków.

Zobacz też: Podwyżka Universal Credit od 2020 roku. Zobacz, o ile wzrosną zasiłki

Daty wypłaty zasiłków

Po pierwszej wpłacie wszystkie kolejne będą wpływać na podane konto tego samego dnia miesiąca. Jeśli wypłata zasiłku przypadnie w weekend lub w inny dzień wolny od pracy (Bank Holiday), to nastąpi ona w ostatni dzień roboczy przed ustaloną datą. Mieszkańcy Szkocji mogą wybrać, czy chcą, by zasiłek wpływał na ich konto raz czy dwa razy w miesiącu. Jeśli zaś oboje małżonkowie lub partnerzy w UK wnioskują o zasiłek Universal Credit, to wypłata będzie przychodziła raz w miesiącu dla całego gospodarstwa domowego.