Universal Credit może zostać zlikwidowany. Roczny raport wykazał, że system zasiłku powszechnego jest „toksyczny”

Ponieważ termin Brexitu został przesunięty do 31 października 2019 roku, Wielka Brytania prawdopodobnie weźmie udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się pod koniec maja. 73 brytyjskich...

Nowe zasady mające na celu zmotywowanie długoterminowych bezrobotnych do podjęcia pracy wchodzą w życie - od dzisiaj warunkiem uzyskania zasiłku będzie codzienna wizyta w Job Centre, zobowiązanie do podjęcia...

Theresa May chce rozpocząć rozmowy z przywódcą Partii Pracy, Jeremy'm Corbynem, by znaleźć wyjście z brexitowego impasu ponad partyjnymi podziałami. Premier zamierza także poprosić UE o dalsze opóźnienie...

Opuszczenie struktur Unii Europejskiej to największe zagrożenie, z jakim zmierzyć się musi Wielka Brytania – stwierdził w przemówieniu przed przedstawicielami Brytyjskiej Izby Biznesu minister finansów...

Czym jest Universal Credit, ile wynosi i kto może go otrzymać? ZOBACZ najważniejsze informacje o brytyjskim zasiłku powszechnym

Universal Credit to zasiłek, który możesz otrzymać, jeśli pracujesz i masz niskie dochody lub jeśli nie masz pracy. W tym artykule dowiesz się, czym jest Universal Credit, co go odróżnia od innych świadczeń...