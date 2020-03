Universal Credit i koronawirus: na jaką dodatkową pomoc możesz liczyć? [PORADNIK]

DODATKOWA POMOC: Jaką pomoc możesz uzyskać, jeśli korzystasz z Universal Credit lub świadczeń i jesteś dotknięty koronawirusem. Oto nasz poradnik!

Ci, którzy korzystają ze świadczeń w ramach Universal Credit i z powodu koronawirusa będą musieli poddać się izolacji i z tego powodu nie stawią się w job centre nie będą "z zasady" karani, a ich świadczenia nie zostaną zmniejszone. Wpływ rządowego polecenia będzie miał duży wpływ na tych, którzy muszą uczestniczyć w regularnych rozmowach, aby nadal kwalifikować się do otrzymywania benefitów. Jak czytamy na łamach "The Sun" Department for Work and Pensions do każdej tego typu spraw będzie podchodził indywidualnie.

"Jeśli osoby ubiegające się o pracę nie mogą osobiście uczestniczyć w spotkaniu w job centre, nasi pracownicy mogą zachować dyskrecję, dzięki czemu osoby pobierające benefity (...) nie będą podlegać sankcjom" - komentowała dla "The Sun" minister DWE Thérèse Coffey.

Tymczasem "The Sun" przygotował specjalny poradnik odnośnie praw do państwowej (i nie tylko) pomocy dla tych, którzy pracują na etat lub mają kontrakt "zero hours". Na co możesz liczyć w przypadku ewentualnej izolacji?

Advance payment (Zaliczka)

Ci, którzy są "nowi" w systemie Universal Credit mogą starać się o pożyczkę lub zaliczkę, która może pomóc "przetrwać" pięciotygodniowy okres oczekiwania na pierwszą wypłatę. Wnioskodawcy mogą pożyczyć do 100 procent szacunkowej płatności.

Jest to w zasadzie nieoprocentowana pożyczka, co oznacza, że ​​spłacisz tylko wysokość pożyczonej kwoty. Wniosek można złożyć od momentu starania się o świadczenia Universal Credit do daty otrzymania pierwszej płatności Pieniądze zostaną przekazane w ciągu trzech dni roboczych. O decyzji w tej sprawie można zostać poinformowanym nawet tego samego dnia, w którym złożyło się wniosek.

Budgeting Advance (Zaliczka Budżetowa)

Jeśli korzystasz z Universal Credit możesz ubiegać się o Budgeting Advance, pomocy która należy się w razie ponoszenia nieoczekiwanych kosztów, takich jak wymiana sprzętu AGD, rozpoczęcie nowej pracy lub organizacja pogrzebu. Konieczność samoizolacji też może być za taką okoliczność uznana.

Najmniejsza kwota, jaką możesz pożyczyć to 100 GBP, a maksymalne 384 GBP, jeśli jesteś singlem. 464 GBP w wypadku, gdy jesteś w związku, a 812 GBP, jeśli masz dzieci. Kwota ta zależy od Twoich oszczędności i możliwości spłaty tej pożyczki. Możesz uzyskać tę pożyczkę tylko wtedy, gdy korzystasz z Universal Credit, Employment and Support Allowance, Income Support, Jobseeker’s Allowance lub State Pension Credit przez co najmniej sześć miesięcy.

Flexible Support Fund -FSF (Elastyczny Fundusz Wsparcia)

Ma na celu pomóc ci wrócić do pracy, pokrywając koszty uzyskania pracy. Pieniądze można przeznaczyć na pokrycie kosztów szkolenia zawodowego, podróży na rozmowy kwalifikacyjne, opieki nad dziećmi, kupna narzędzi pracy, mundurów i innych. Nie ma ustalonej maksymalnej kwoty, która może zostać przyznana. Po znalezieniu pracy będziesz miał 14 dni na przekazanie do job centre rachunków za wszelkie towary i usługi, które zapłaciłeś korzystając z FSF.

Dotacje charytatywne

Niektóre organizacje charytatywne mogą udzielać dotacji kwalifikującym się rodzinom, które walczą o związanie końca z końcem. To nie są pożyczki i nie trzeba ich spłacać. Możesz skorzystać z wyszukiwania dotacji przez Turn2us, aby dowiedzieć się czy masz szanse na jakąś pomoc.