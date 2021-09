Universal Credit: Co likwidacja dodatku £20 oznacza dla mieszkańców UK pobierających zasiłek? [WIDEO]

Fot. Getty

Likwidacja covidowego dodatku do Universal Credit w wysokości £20 nastąpi z początkiem października. Kanclerz skarbu nie ugiął się przez apelami i prośbami ekspertów oraz polityków partii opozycyjnych i twardo stoi na stanowisku, że dodatek musi zostać zniesiony wraz z powrotem życia w UK do normalności. Ale dla wielu osób polegających na zasiłku Universal Credit, zniesienie £20 dodatku może się okazać koszmarem.

Dziennikarze stacji BBC odwiedzili trzy osoby, które na skutek likwidacji covidowego dodatku co Universal Credit mogą wpaść w poważne tarapaty finansowe. Młoda mama Tasha, ze Swindon, twierdzi, że bez dodatkowych środków nie będzie mogła codziennie zabierać syna autobusem do szkoły, a także martwi się, czy jej rodzinę z czwórką dzieci będzie od października stać na jedzenie. Z kolei młoda śpiewaczka Emilie z Pontypool (Walia), którą epidemia niemal całkowicie pozbawiła możliwości zarobkowania w branży, obawia się, że bez 20-funtowego dodatku tygodniowo będzie miała problem z zapłaceniem rachunków za internet, telefon i wodę. Wreszcie Ron z Irvine, w Szkocji, boi się, że bez dodatkowych pieniędzy nie będzie sobie mógł pozwolić na ogrzanie domu w zimie.

Dodatek do Universal Credit zostanie wstrzymany

O utrzymaniu dodatku covidowego w postaci £20 raczej nie ma już mowy, ponieważ rząd od miesięcy konsekwentnie odrzucał wszelkie w tym względzie sugestie. - Teraz gospodarka się otworzyła i słuszne rząd chce się skoncentrować na wsparciu ludzi w powrocie do pracy oraz tych, którzy pracują w rozwoju ich kariery. Naszym zamiarem jest wsparcie 2 milionów ludzi w rozpoczęciu i kontynuowaniu pracy przez nasz Plan for Jobs o wartości 33 miliardów funtów – zaznaczyła Minister ds. Pracy i Emerytur, Therese Coffey, w liście będącym odpowiedzią na apel polityków ws. przedłużenia dodatku do Universal Credit.