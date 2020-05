Unikaj tych stacji londyńskiego metra! Lista 20 najbardziej zatłoczonych stacji w Londynie podczas lockdownu

W związku z obecną sytuacja Transport for London ostrzega wszystkich swoich pasażerów, aby "rozważnie" korzystali z komunikacji miejskiej! TfL apeluje do londyńczyków, aby unikali (jeśli to możliwe!) korzystania z metra w godzinach szczytu!

Być może brzmi to paradoksalnie, ale jednostka odpowiedzialna za kwestie transportu w Londynie, w tym za komunikację zbiorową prosi wszystkich mieszkańców Londynu o unikanie korzystania z metra w godzinach szczytu, w czasie, gdy składy London Underground są najbardziej zatłoczone - rano między 5:45 a 8:15 oraz w południe między 16:00 a 17:30. W dniu wczorajszym, wczesnym rankiem w godzinach szczytu liczba pasażerów w porównaniu z zeszłym tygodniem wzrosło około dwukrotnie.

Na niektórych stacjach dyżurowała policjanci, którzy mieli zapobiegać przeludnieniu na peronach. Funkcjonowały również inne środki bezpieczeństwo - wprowadzono jednokierunkowe "pasy" wyznaczające kierunku poruszania się po stacji, zainstalowano dozowniki z płynem dezynfekującym oraz plakaty informująca o zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa - trzymaniu dystansu i noszenia masek.

Największe stacje w stolicy, w tym King's Cross, były prawie opuszczone, ale na mniejszych stacjach i stacjach przesiadkowych zdarzało się, że tworzyły się większe skupiska ludzi i niemożliwe było zachowań zasad "social distancing".

W związku z obecną sytuacją TfL opublikowało zestawienie najbardziej ruchliwych stacji, aby pomóc osobom dojeżdżającym do pracy w uniknięciu tłumów. Oto wczorajsze zestawienie:

Barking

Brixton

Canada Water

Canary Wharf

Canning Town

Clapham Junction

East Croydon

East Ham

Lewisham

Leyton

Liverpool Street (Tube)

London Bridge (Tube)

North Acton

Seven Sisters

Stratford

Walthamstow Central

West Croydon

West Ham

Wood Green

Woolwich Arsenal

Lista będzie aktualizowana w nadchodzących tygodniach. Jednocześnie TfL zachęca, aby pasażerowie jeśli to możliwe wybierali inne środki transportu, takie jak rower.