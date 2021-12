Unijny certyfikat Covid ma być ważny 9 miesięcy! Komisja Europejska przyjęła właśnie nowe przepisy

Fot. Getty

Komisja Europejska przyjęła 21 grudnia nowe przepisy, zgodnie z którymi unijny certyfikat Covid będzie ważny przez 9 miesięcy (270 dni). Certyfikat uprawnia do podróży po terytorium całej Unii Europejskiej.

Unijny certyfikat Covid będzie ważny przez 9 miesięcy, a stosowne przepisy, przyjęte właśnie przez Komisję Europejską, wejdą w życie 1 lutego. Covid pass będzie ważny przez 9 miesięcy od daty podania drugiej dawki szczepionki (pierwszej dawki w przypadku szczepionek jednodawkowych), natomiast stosowne przepisy zostaną jeszcze opracowane w przyszłości dla tzw. boosterów (na razie jest za mało danych, by móc stwierdzić, jak długą ochronę zapewnia trzecia dawka szczepionki). Unijny certyfikat Covid zobowiązuje wszystkie państwa UE do przyznania możliwości wjazdu osobom w pełni zaszczepionym, dysponującym ważną przepustką. To jednak nie oznacza, że państwa nie będą mogły nakładać na przyjezdnych dodatkowych wymagań, takich jak przedstawienie negatywnego testu na Covid lub konieczności odbycia kwarantanny, o ile środki te będą proporcjonalne do zagrożenia. Obecnie siedem państw UE wymaga od osób w pełni zaszczepionych pochodzących z innych krajów UE okazania także ujemnego wyniku testu na Covid-19. Są to Włochy, Grecja, Irlandia, Portugalia, Łotwa, Cypr i Austria.

Dodatkowe obostrzenia związane z nowym wariantem Omikron

Komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders przyznał, że Komisja Europejska zdecydowała się na przyjęcie przepisów dotyczących jedynie Covid passu, który ma zezwalać na swobodny przepływ obywateli UE w Europie, i tym samym zrezygnowała z przyjmowania dodatkowych środków. Ale komisarz przyznał, że wprowadzenie dodatkowych wymagań może być uzasadnione przez obawy spowodowane rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron. Jednak i w tym wypadku rządy będą musiały udowodnić, że dodatkowe ograniczenia są proporcjonalne i konieczne dla zatrzymania rozwoju epidemii. Natomiast rządy w poszczególnych państwach będą mogły zdecydować, jaki okres ważności będą miały certyfikaty Covid w celu uzyskania dostępu do wydarzeń sportowych czy imprez organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych.