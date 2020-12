UNICEF po raz pierwszy w historii pomoże wyżywić dzieci w UK! To skutek pandemii

Fot. Getty

UNICEF po raz pierwszy w swojej historii pomoże wyżywić dzieci w Zjednoczonym Królestwie. Organizacja przychyliła się do apeli organizacji dobroczynnych, które zwróciły uwagę na bezprecedensowy wzrost niedożywionych dzieci w UK na skutek pandemii.

To sytuacja zupełnie bez precedensu, ponieważ jeszcze nigdy w historii UNICEFU (Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, ang. United Nations International Children’s Emergency Fund) nie zdarzyło się, by pomoc została przeznaczona dla wyżywienia dzieci żyjących w Wielkiej Brytanii. Teraz jednak, z uwagi na szalejącą od blisko roku pandemię koronawirusa. UNICEF postanowił przeznaczyć na ten cel £25 000. Z pomocy skorzystają w okresie świątecznym dzieci z 1800 najbiedniejszych rodzin w Southwark (południowo - wschodniej dzielnicy Londynu), a dodatkowo pomoc zostanie też rozdysponowana wśród 6 750 rodzin w trakcie ferii zimowych w lutym (zajmą się tym wolontariusze organizacji charytatywnej School Food Matters). - Jest to pierwsza w historii UNICEF-u interwencja kryzysowa w Wielkiej Brytanii, mająca na celu rozwiązanie bezprecedensowego wpływu epidemii koronawirusa i dotarcie do najbardziej potrzebujących rodzin – zaznaczyła Anna Kettley, dyrektor UNICEF UK.

Opozycja domaga się reakcji rządu na pogłębiającą się biedę w UK

Fakt przyznania pomocy brytyjskim dzieciom przez UNICEF nie uszedł uwadze opozycji, która ostro skrytykowała działania rządu w zakresie pomocy najbiedniejszym rodzinom, w tym rodzinom, które na skutek pandemii i utraty pracy z dnia na dzień znalazły się w dramatycznej sytuacji finansowej. - Fakt, że UNICEF musi zainterweniować, by nakarmić głodne dzieci w naszym kraju, jest hańbą, i Boris Johnson oraz Rishi Sunak powinni się wstydzić. Jesteśmy jednym z najbogatszych krajów świata. Nasze dzieci nie powinny polegać na organizacjach charytatywnych, które są przyzwyczajone do świadczenia pomocy w strefach działań wojennych oraz w odpowiedzi na klęski żywiołowe. Organizacje charytatywne i firmy w całym kraju wykonały świetną robotę wkraczając tam, gdzie rząd zawiódł, ale nigdy nie powinno było do tego dojść – w takich oto słowach atak na rząd przypuściła wiceprzewodnicząca Partii Pracy, Angela Rayner.