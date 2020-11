Unia grozi zerwaniem negocjacji handlowych, jeśli UK nie pójdzie na kompromis

Sytuacja robi się coraz bardziej niepokojąca, zwłaszcza gdy pozostało zaledwie 35 dni do końca okresu przejściowego.

Główny negocjator ds. Brexitu z ramienia UE, Michel Barnier ostrzegł Davida Frosta, że bez znaczącej zmiany w negocjacjach ze strony Downing Street w ciągu 48 godzin, wycofa się z negocjacji w Londynie w ten weekend.

Groźba przerwania negocjacji

W trakcie wideokonferencji Michel Barnier powiedział Davidowi Frostowi, że dalsze negocjacje handlowe będą bezsensowne, jeśli Wielka Brytania nie pójdzie na kompromis w kwestiach, które nadal są problematyczne.

Według planu Michel Barnier miał udać się w piątek do Londynu po zakończeniu kwarantanny, jednak teraz nie wiadomo, czy wizyta ta dojdzie do skutku.

Jak zapewniała niedawno szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen wypowiadając się w imieniu UE:

- Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby osiągnąć porozumienie. Jesteśmy gotowi na kreatywność. Ale nie jesteśmy gotowi na poddawanie w wątpliwość integralności jednolitego rynku, głównego zabezpieczenia europejskiego dobrobytu.

35 dni do końca okresu przejściowego

Kolejny kryzys w negocjacjach w momencie, gdy do końca okresu przejściowego pozostało zaledwie 35 dni, jest niepokojący. Bruksela ma nadzieję na to, że ostrzeżenie wywrze większą presję na premierze UK, który da nowe instrukcje Davidowi Frostowi w negocjacjach, istnieje jednak obawa, że wzmocni to akurat tę część torysów, która opowiada się za twardym Brexitem.