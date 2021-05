Unia Europejska zwróci się do Wielkiej Brytanii z prośbą o poszanowanie praw obywateli Wspólnoty

Fot. Getty

Przywódcy Unii Europejskiej zwrócą się do rządu Borisa Johnsona z prośbą o poszanowanie praw swoich obywateli na terytorium Wielkiej Brytanii. Reakcja Wspólnoty jest mocno wyczekiwana w związku z ostatnimi skandalami, jakie wybuchły na Wyspach odnośnie traktowania obywateli UE żyjących w Wielkiej Brytanii lub próbujących wjechać na jej terytorium.

Liderzy Unii Europejskiej zamierzają poprosić Borisa Johnsona o poszanowanie praw obywateli UE przebywających lub próbujących się dostać na terytorium Wielkiej Brytanii. List ma być reakcją Wspólnoty na szereg nieprawidłowości, o których donosiły w ostatnich dniach media brytyjskie. Zaledwie kilka dni temu okazało się na przykład, że wielu imigrantów z UE legitymujących się brytyjskim paszportem (mających podwójne obywatelstwo) otrzymało do Home Office listy ostrzegające przed utratą prawa do pobytu w UK, zasiłków i innych świadczeń, a także prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej w razie niezaaplikowania o status osoby osiedlonej. Dodatkowo media przywołały przynajmniej kilka przypadków, w których obywatele UE, wjeżdżający do UK bez wizy pracowniczej lub settled status, zostali zatrzymani i skierowani do ośrodków deportacyjnych. W jednym z takich przypadków, opisanych przez media, okazało się, że młoda kobieta przyjechała do Wielkiej Brytanii bez żadnych dokumentów w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

Prawa obywateli UE w UK muszą podlegać ochronie

Z informacji, do których dotarł m.in. Reuters wynika, że liderzy Unii Europejskiej przedstawią swoje stanowisko odnośnie niedawnych przypadków surowego traktowania imigrantów z UE w UK na zaplanowanym na przyszły tydzień spotkaniu UE-UK – pierwszym od czasu zawarcia w grudniu zeszłego roku Umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią. „Rada Europejska wzywa Wielką Brytanię do przestrzegania zasady niedyskryminacji wśród państw członkowskich i praw obywateli UE” - w takich słowach Wielka Brytania ma zostać wezwana do poszanowania praw obywateli UE w UK. Natomiast Dacian Ciolos, przewodniczący liberalnej frakcji w Parlamencie Europejskim „Odnówmy Europę” już teraz ostrzega, że środki stosowane przez Home Office względem obywateli UE stanowią istotną przeszkodę dla rozwijania przyjaznych stosunków między UE i UK. „Zatrzymywanie najczęściej młodych obywateli UE, którzy przybywają do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia pracy sezonowej i nie stanowią żadnego ryzyka, a którzy jednocześnie nie są jeszcze w pełni świadomi nowych warunków wjazdu, nie jest zgodne z duchem dobrej współpracy, którego byśmy oczekiwali” - stwierdził Ciolos.