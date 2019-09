Unia Europejska wykluczyła umowę bez backstopu. Minister ds. Brexitu wciąż jednak żywi nadzieję na porozumienie

Fot. Getty

W piątek w Brukseli odbyło się spotkanie brytyjskiego ministra ds. Brexitu, Stephena Barclaya, z głównym unijnym negocjatorem, Michelem Barnierem. W wyniku rozmów, obie strony zgodziły się, że przyświeca im ten sam cel, którym jest sfinalizowanie umowy brexitowej. Unia Europejska nie zgodziła się jednak na proponowaną przez rząd UK umowę bez backstopu.

Brytyjski minister ds. Brexitu udał się w piątek do Brukseli, aby spotkać się z głównym negocjatorem UE, Michelem Barnierem. Jak podaje „BBC”, rozmowy przebiegły w dobrej atmosferze. Stephen Barclay zapewniał, że obie strony określiły wspólny cel, którym jest osiągnięcie porozumienia ws. Brexitu w możliwie najkrótszym czasie. Jednak według informacji „The Independent”, ze strony unijnej padło również zastrzeżenie, że UE rozważy żadnej umowy, która nie zawierałaby backstopu.

Zobacz koniecznie: Funt brytyjski najlepiej radzi sobie dzisiaj spośród największych walut. Ryzyko twardego Brexitu spadło po słowach Junckera

Po piątkowym spotkaniu rzecznik Komisji Europejskiej powiedział dziennikarzom, że „istotne jest, aby w ramach umowy o wystąpieniu istniało w pełni wykonalne i zgodne z prawem rozwiązanie”. Rzecznik dodał również, że UE jest „chętna i otwarta na zbadanie takich propozycji, które spełniają wszystkie cele backstopu”.

W czwartek minister Barclay powiedział natomiast, że Wielka Brytania potrzebowałaby kolejnego roku - a nie tylko 12 dni - aby znaleźć alternatywne rozwiązanie problemu irlandzkiej granicy. Mimo wszystko jak na razie UK nie wystąpiła o opóźnienie Brexitu.

Czytaj więcej: Brexit: UK „nie zdoła dotrzymać” 12-dniowego terminu i potrzebuje kolejnego roku - powiedział minister ds. Brexitu, który jedzie dziś na rozmowy do Brukseli

Przemawiając po spotkaniu, brytyjski minister ds. Brexitu powiedział dziennikarzom: - „Myślę, że jest jeszcze wiele do zrobienia, ale wspólny cel polega na zapewnieniu porozumienia. (…) Przewodniczący Juncker i premier [Boris Johnson] wyraźnie wskazali, że porozumienie jest możliwe. Jednocześnie jednak pozostaje wiele do zrobienia, ale toczą się poważne dyskusje. (…) w przyszłym tygodniu rozmowy między zespołami technicznymi będą kontynuowane i ważne jest, abyśmy zawarli umowę, ponieważ leży to w interesie Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, gdyż dążymy do silnych przyszłych relacji, które wszyscy chcemy osiągnąć”.