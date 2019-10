Unia Europejska przyjęła regulacje dotyczące „prawa do naprawy” sprzętu AGD i RTV. Producenci zostaną zmuszeni do zapewnienia konsumentom części zamiennych

Fot. Getty

Unia Europejska na dobre angażuje się w walkę o przedłużenie żywotności urządzeń domowego użytku. Przyjęta właśnie dyrektywa unijna dotycząca „prawa do naprawy” zobowiąże wszystkich producentów sprzętu AGD i RTV do zapewnienia konsumentom części zamiennych, a serwisom – informacji dotyczących sposobu jego naprawy.

Wolno, bo wolno, ale Unia Europejska powoli angażuje się w walkę z elektrośmieciami. Zgodnie z zapisami nowej unijnej dyrektywy, konsumenci na obszarze całej Wspólnoty będą mieli bezwzględne „prawo do naprawy” zepsutego sprzętu AGD lub RTV w ciągu przynajmniej 7 lat od daty jego zakupu. Producenci urządzeń domowych zostaną zobowiązani nie tylko do zapewnienia części zamiennych potrzebnych do ich naprawy, ale też zostaną zobowiązani do poinformowania autoryzowanych serwisów o tym, jak daną usterkę wyeliminować przy użyciu standardowych narzędzi. Przepisy dyrektywy wejdą w życie od 2021 r., a producenci będą musieli zapewnić dostawę części zamiennych do serwisu w ciągu max. 15 dni roboczych.

Ale „prawo do naprawy” to jeszcze nie wszystko – ekoprojekt, w który właśnie zaangażowała się UE, zachęca firmy do produkowania sprzętu najbardziej efektywnego energetycznie i oszczędnego pod względem zużycia wody. - Niezależnie od tego czy chodzi o możliwość naprawy czy o poprawę zużycia wody, eco-design sprawia, że efektywniej wykorzystujemy dostępne zasoby i tym samym osiągamy ekonomiczne i środowiskowe korzyści – powiedział Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności.

Przypomnijmy, że liczba elektrośmieci wzrasta co roku o blisko 5 proc., a w Polsce co trzynaste urządzenie, które trafia do elektrośmieci, to komputer, telefon lub faks. Średnia żywotność pralki wynosi obecnie dwa lata, a tylko 16 proc. elektronicznych śmieci jest poddawana właściwej utylizacji i recyklingowi. Według United Nations University ludzie na całym świecie produkują średnio 50 mln ton elektrośmieci rocznie.