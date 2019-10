Unia Europejska ostrzega: Twardy Brexit jest ciągle możliwy! Może dojść do niego w marcu lub grudniu 2020 roku

Brexit: Wyciekła rządowa notatka ujawniająca, że UK nie będzie gotowa na 'no deal' 31 października. Boris Johnson złożył pustą deklarację?

Potrzeba "sześciu do ośmiu miesięcy" na zgromadzenie zapasów leków na wypadek twardego Brexitu - podaje rządowy przeciek, do którego dotarł "The Financial Times". Ujawniona notatka podkopuje tym samym...