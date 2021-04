Unia Europejska do 25 czerwca 2021 ma wprowadzić "paszporty covidowe"

Według polskich mediów do 25 czerwca 2021 roku UE zdąży wprowadzić tzw. paszporty szczepień. "Dokument" ten miałby mieć formę cyfrową i znacznie ułatwić planowanie wakacji w zbliżającym się sezonie letnim.

W dzisiejszym wydaniu "Rzeczpospolitej" czytamy o planach wprowadzenia "covidowych paszportów" na poziomie unijnym jeszcze przed sezonem letnim 2021. Jak zapewnia źródło, na które powołuje się "Rz", Polska jest już w zasadzie gotowa na wdrożenie takich rozwiązań i czeka jedynie na zielone światło od Komisji Europejskiej. "Jesteśmy gotowi wydawać takie certyfikaty już dziś. Mamy bazę osób zaszczepionych z unikalnym kodem QR, a więc takim, którego nie można podrobić. Ale sens tego pomysłu tkwi w możliwościach wszystkich krajów unijnych. Czekamy na rozporządzenia Komisji Europejskiej" - cytujemy wysokiego rangą urzędnika z kancelarii premiera RP za "Rzeczpospolitą".

Paszporty szczepień coraz bliżej

Jego słowa zdaje się potwierdzać Ministerstwo Zdrowia, które dało do zrozumienia dziennikarzom "Rz", iż "Polska bierze aktywny udział w procesie, który zakłada wprowadzenie i uruchomienie do 25 czerwca 2021 systemu wzajemnie uznawanych zaświadczeń cyfrowych".

"Na szybkim stworzeniu takiego dokumentu zależy przede wszystkim tym krajom, w których turystyka stanowi ważną gałąź gospodarki. To głównie Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Bułgaria czy Turcja. Z "paszportem covidowym" są wiązane znacznie większe nadzieje niż tylko swobodne podróżowanie." - czytamy na łamach poniedziałkowego wydania "Rzeczpospolitej".

Polska bierze "aktywny udział" w pracach w ramach tego projektu

To jednak nie wszystko! Odpowiednie zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko Covid-19 mogłoby (podkreślamy - mogłoby!) pozwolić na unikanie niektórych restrykcji związanych z ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Takie rozwiązania stosuje się już na przykład w Izraelu i Nowym Jorku. Znowu, z punktu widzenia "rozkręcania" gospodarki zezwolenie na wyjścia do kina, na stadion czy do restauracji byłoby niezwykle cenne.

Według doniesień "Rz" w ramach UE trwają prace nad opracowaniem jednolitej struktury w tym względzie i dopracowaniem szczegółów, "a poszczególne państwa zdecydują, jakie dane o swoich obywatelach będą udostępniać". "Główne zasady są już znane – certyfikat będą dostawać osoby, które przechorowały Covid-19, są zaszczepione podwójną dawką szczepionki lub mają negatywny wynik testu. Nie będą one m.in. musiały odbywać kwarantanny, która obecnie paraliżuje podróżowanie" - czytamy.