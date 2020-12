Umowy brexitowej przed końcem 2020 roku NIE BĘDZIE - negocjacje zakończyły się fiaskiem, Wielkiej Brytanii grozi chaos na granicach

Pobrexitowe negocjacje między UK a UE stanęły w martwym punkcie. Po kolejnej serii rozmów "ostatniej szansy", które miały miejsce w niedzielę, znowu nie udało się osiągnąć kompromisu i wypracować umowy dotyczącej relacji handlowych po 1 stycznia 2021 roku.

Wielka Brytania znalazła się w bardzo trudnym położeniu. Rząd Borisa Johnsona ryzykuje, że po zakończeniu "okresie przejściowego", pierwsze tygodnie po 1 stycznia 2021 będą pełne nieporządku i niepewności. Nawet jeśli uda się wypracować porozumienie, a nic na to nie wskazuje, to będzie potrzeba czasy, aby wszystkie wypracowane ustalenia ratyfikować i wdrożyć. Czas pomiędzy uściskiem dłoni, a wcieleniem w życie zapisów potencjalnej porozumienia, który może potrwać nawet do kilku tygodni przełoży się na chaosu na granicach UK-UE i we wzajemnych stosunkach handlowych.

Negocjacje brexitowe utknęły w martwym punkcie

W minioną niedzielę minął ostatni termin na wypracowanie porozumienia, które mogłoby zostać podpisane przed zakończeniem okresu przejściowego 31 grudnia 2020. Rozmowy rzecz jasna będą kontynuowane jeszcze dziś, ale już teraz wiadomo, że pierwsze dni po realnym Brexicie będą bardzo trudne dla Wielkiej Brytanii. Na łamach "Guardiana" czytamy, że obie strony pracują również nad wprowadzeniem tymczasowych regulacji, które obowiązywałyby po zakończeniu "transition period", a przed wypracowaniem porozumienia.

Minister zdrowia Matt Hancock powiedział, że rozmowy zostały zniweczone w ostatnich dniach po tym, jak UE "postawiła nierozsądne żądania" w odniesieniu do kwestii rybołówstwa, ale nadal ma nadzieję, że porozumienie uda się osiągnąć przed Bożym Narodzeniem. "Jestem pewien, że porozumienie można wypracować, ale oczywiście wymaga to ruchu po stronie UE" - powiedział.

Wielką Brytanią po 1 stycznia 2021 okres niepewności

Z kolei pierwsza minister Szkocji zaapelowała o wydłużenie okresu przejściowego. Nicola Sturgeon zwraca uwagę, że na impas w kwestii Brexitu nałożył się kryzys związany z nową mutacją koronawirusa. Według niej sytuacja jest na tyle poważna, że należy dać więcej czasu negocjatorom obu stron, aby mogli dojść do porozumienia, które jest korzystne dla UE i UK.

Główną kwestią sporną w rozmowach pozostaje żądanie UE, aby móc stosować taryfy lub całkowicie blokować handle brytyjskimi towarami w krajach członkowskich w przypadku, gdy rząd UK zamknie dostęp do mórz swoich mórz dla statków rybackich z kontynentu.

Zgodnie z propozycją brytyjską Boris Johnson nalega, aby statki pływające pod banderą Wielkiej Brytanii miały wyłączny dostęp do strefy od sześciu do 12 mil morskich u wybrzeży Wielkiej Brytanii, a więc w rejonie, gdzie od wieków statki francuskie i belgijskie przeprowadzają połowy. Takie posunięcie doprowadziłoby do zatrzymania części brytyjskiego eksportu poza największym rynkiem zgodnie z propozycją zgłoszoną przez Brukselę.

