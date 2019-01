Umowa ws. Brexitu. Zobacz, o co toczy się dzisiaj walka w brytyjskim parlamencie

Dziś wieczorem w Izbie Gmin odbędzie się głosowanie dotyczące umowy ws. Brexitu wynegocjowanej z UE przez Theresę May. Zobacz, jakie najważniejsze punkty zawiera umowa.

Granica

Być może jest to najbardziej kontrowersyjna kwestia. Aby uniknąć twardej granicy między Irlandią Północną i Południową, porozumienie zabezpieczające, które utrzyma Wielką Brytanię w unii celnej i będzie wymagać od Irlandii Północnej przestrzegania zasad jednolitego rynku, będzie obowiązywało do czasu zawarcia porozumienia o wolnym handlu, które pozwoli uniknąć takiej granicy.

Rozliczenie finansowe

Negocjatorzy z Wielkiej Brytanii i UE zgodzili się, że UK powinna wywiązać się ze zobowiązań, które poczyniła podczas członkostwa w UE. Zobowiązania te osiągają kwotę 39 miliardów funtów.

Okres przejściowy

Umowa uwzględnia okres przejściowy, w którym sfinalizowane zostaną negocjacje warunków przyszłej współpracy i podczas którego Wielka Brytania może rozpocząć samodzielne zawieranie międzynarodowych umów handlowych.

Prawa obywateli

Dość szybko osiągnięto porozumienie, zgodnie z którym UK będzie respektowała dotychczasowe prawa obywateli UE, przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii przed końcem okresu przejściowego, czyli do roku 2022. Takie same zasady mają obowiązywać również UE w stosunku do obywateli UK.

Przyszłość

Dokument opatrzony jest polityczną deklaracją obu stron o przyszłej współpracy w kwestiach bezpieczeństwa i handlu.