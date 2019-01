Umowa ws. Brexitu odrzucona - sprawdź, jakie są najbardziej prawdopodobne scenariusze dalszych wydarzeń

Po wczorajszym odrzuceniu umowy Theresy May, analitycy wskazują kilka najbardziej prawdopodobnych scenariuszy.

1. No deal

Jeśli żaden z poniższych scenariuszy nie zostanie zrealizowany, wtedy najprawdopodobniej dojdzie do twardego Brexitu. Wielka Brytania opuści UE bez umowy 29 marca. Opcja ta niesie ze sobą jednak najwięcej obaw i niewiadomych.

2. Renegocjacje umowy z UE

Rząd może jednak zaproponować nową umowę brexitową. Wymagałoby to przedłużenia Art. 50, czyli przesunięcia terminu wyjścia UK z UE.

3. Drugie referendum

Rząd mógłby też rozpisać drugie referendum wśród Brytyjczyków, by sprawdzić, czy w obecnej sytuacji nadal chcą oni opuścić UE. Theresa May sprzeciwia się temu rozwiązaniu, jednak jest to opcja, która ma wielu politycznych zwolenników.

4. Przedterminowe wybory

Premier Wielkiej Brytanii może uznać, że najlepszym sposobem wyjścia z impasu będą przedterminowe wybory. Gdyby Theresa May wygrała takie wybory, zdobywając przynajmniej 2/3 miejsc w parlamencie, byłaby w stanie pozostać przy swojej umowie i dalej przekonywać do niej swoją partię, by w końcu spróbować poddać swoją umowę powtórnemu głosowaniu.

5. Wotum nieufności

Może jej się to jednak nie udać, ponieważ dziś wieczorem w brytyjskim parlamencie odbędzie się głosowanie ws. wotum nieufności wobec rządu Theresy May. Inicjatorem tego głosowania jest lider opozycji, Jeremy Corbyn. Poparcie dla obecnego rządu zapowiedziała już północnoirlandzka partia DUP, jest więc spora szansa, że obecny rząd nie upadnie tak szybko.

6. Odejście Theresy May

Po przygniatającej porażce, Theresa May może być mimo wszystko zmuszona do rezygnacji ze stanowiska, ponieważ znacznie utraciła poparcie nawet w swojej własnej partii. Przeciw jej umowie brexitowej głosowało aż 118 deputowanych z Partii Konserwatywnej.

7. Inne możliwości

Istnieje też możliwość, że Wielka Brytania zechce "cofnąć" Brexit, jednak do tego musiałaby jednostronnie odwołać Art.50.

Przewidując swoją wczorajszą porażkę, brytyjski rząd od miesięcy przygotowuje się na najgorsze, czyli na twardy Brexit, niosący najwięcej niewiadomych. Brytyjczycy szykują już więc zapasy leków i żywności, mobilizują wojsko i policję, a także prowadzą ćwiczenia na granicy.

Narazie trudno powiedzieć, która opcja zwycięży, jednak wszystko rozstrzygnie się w najbliższym czasie i należy brać pod uwagę każdy możliwy scenariusz.