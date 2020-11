Umowa handlowa UE – UK musi zostać zawarta w przyszłym tygodniu! Inaczej „będziemy mieć ogromny problem” - ostrzega Irlandia

Irlandzki minister spraw zagranicznych ostrzega, że jeśli nie dojdzie do niej do końca przyszłego tygodnia, to obie strony będą miały poważny problem

Minister spraw zagranicznych Irlandii ostrzegł, że umowa handlowa między UK i UE musi zostać wynegocjowana do końca przyszłego tygodnia, a jeśli do tego nie dojdzie, to pojawi się „ogromny problem”. Słowa Simona Coveney'a wyraźnie pokazują, jak realne jest ryzyko, że Wielka Brytania opuści Wspólnotę bez osiągnięcia jakiegokolwiek porozumienia.

- Myślę, że jest całkiem możliwe, że to się rozpadnie i że nie osiągniemy żadnego porozumienia. To by mnie wcale nie zszokowało – zaznaczył Simon Coveney w jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi. - Wielka Brytania zbyt dobrze rozumie, co jest potrzebne [do zawarcia umowy] – dodał irlandzki minister, sugerując tym samym, jakoby impas w negocjacjach był winą rządu w Londynie. A komentarz Conveney'a pojawił się w chwili, gdy stało się jasne, że obie strony nie osiągną porozumienia do połowy listopada, czyli do terminu wyznaczonego przez UE jako ostateczny termin przyjęcia nowej umowy handlowej.



Przygotowania do twardego Brexitu

Liderzy państw Unii Europejskiej otrzymają polecenie przyspieszenia swoich przygotowań do twardego Brexitu, jeśli zaplanowana na przyszły czwartek videokonferencja nie przyniesie przełomu w negocjacjach. Problemy, których obie strony wciąż nie są w stanie rozwiązać, to zakres pomocy publicznej ze strony rządu w UK dla krajowych firm po Brexicie, kwoty połowowe i sposoby rozwiązywania wszelkich, narosłych między stronami sporów handlowych.

- Jeśli w przyszłym tygodniu nie dojdziemy do porozumienia, to myślę, że będziemy w poważnych tarapatach. Osiągnięcie porozumienia w nadchodzącym czasie będzie nadzwyczaj trudne, ale myślę też, że jest wykonalne. Brak umowy nie leży w niczyim interesie – zaznaczył Simon Coveney podczas spotkania European Movement Ireland. Ale minister dodał też, że i „Unia Europejska musi wykazać chęć zawarcia kompromisu i przychylić się do niektórych próśb Brytyjczyków”.