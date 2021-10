Umorzono dochodzenie ws. zwrotów od Ryanaira i BA. Brytyjski organ nadzorczy powołuje się na niejasności w przepisach

Mimo wszystko CMA wzywa linie lotnicze do zwrotu pieniędzy klientom.

Brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) zakończył trwające cztery miesiące dochodzenie w sprawie możliwego łamania prawa przez linie lotnicze Ryanair i British Airways. Dochodzenie dotyczyło kontrowersyjnych praktyk związanych ze zwrotami za bilety niewykorzystane z powodu pandemii.

W czerwcu tego roku Brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) rozpoczął dochodzenie w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami co do tego, czy linie lotnicze naruszyły prawa konsumenckie, nie oferując zwrotów pieniędzy klientom, którzy w związku z pandemią nie mogli skorzystać z wykupionych biletów lotniczych. Dochodzenie zakończyło się na początku października.

Umorzono dochodzenie ws. zwrotów od Ryanaira i BA

Przedmiotem dochodzenia były przypadki kontrowersyjnych praktyk Ryanaira i British Airways w czasie lockdownów. Przypomnijmy, że w czasie największych restrykcji w niektórych częściach Wielkiej Brytanii okresowo wprowadzano całkowity zakaz podróży niekoniecznych (nie tylko zagranicznych, ale także i wewnątrzkrajowych), obejmujący momentami nawet zakaz wychodzenia z domu bez określonego powodu. Latanie samolotami w większości przypadków – nawet pomimo wykupionej rezerwacji – było więc nielegalne.

W tym właśnie czasie ogromnego chaosu wielu mieszkańców Wielkiej Brytanii nie mogło skorzystać z wykupionych wcześniej rezerwacji lotniczych. Linie lotnicze takie, jak Ryanair czy British Airways często nie oferowały jednak klientom zwrotu pieniędzy – zamiast tego niedoszłym pasażerom proponowano vouchery lub możliwość zmiany rezerwacji. Praktyki te od początku budziły wiele wątpliwość, czym zajęła się komisja CMA, badając kwestię ewentualnego naruszenia praw konsumenckich.

Ostatecznie CMA nie dokonała jednak żadnych ustaleń. Powołując się na niejasności w przepisach, po czterech miesiącach dochodzenia brytyjski urząd nadzorczy zakończył sprawę bez rozstrzygnięcia. W komunikacie cytowanym przez dziennik „The Guardian”, zaznaczono, że powodem umorzenia sprawy jest „brak jasności w prawie”, a w związku z tym niepewność, czy sądowa batalia ma szanse powodzenia. CMA stwierdziła, że taka niepewność oznacza brak wystarczającego uzasadnienia dla wydatków na dalsze prowadzenie dochodzenia.

CMA wzywa linie lotnicze do zwrotu pieniędzy

Jednocześnie jednak CMA wezwała linie lotnicze Ryanair i British Airways do zwrotu pieniędzy klientom poszkodowanym w związku z pandemią, którzy „niesłusznie stracili”. Dodatkowo, CMA wyraziła nadzieję, że niejasności prawne, które ujawniono w związku z dochodzeniem, zostaną teraz wyjaśnione, co przyczyni się do lepszej ochrony brytyjskich konsumentów w przyszłości.

Przypomnijmy, że wcześniej na terenie UE doszło do rozmów między liniami lotniczymi - w tym Ryanairem - a Komisją Europejską. W efekcie tych rozmów, 16 linii lotniczych zobowiązało się do wypłecenia zwrotów pieniężnych poszkodowanym w czasie pandemii pasażerom, którym pieniędzy wcześniej nie oferowano lub oferowano w sposób niejasny. Przewoźnicy zobowiązali się także, do wprowadzenia większej przejrzystości w zakresie opcji oferowanych klientom.

Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Prawo do odszkodowania za lot odwołany

Jeżeli Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, to wysokość rekompensaty będzie zależała od trzech czynników:

dystansu

czy lot odbywa się na terenie UE, czy wykracza częściowo lub całkowicie poza UE

czasu opóźnienia - jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

W przypadku, gdy nie zgodzisz się na lot alternatywny, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości:

250 euro - w przypadku lotów do 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów wewnątrz UE na odległość większą niż 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość 1,5-3,5 tys. km

600 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość powyżej 3,5 tys. km.

Gdy jednak zgodzisz się na lot alternatywny, a przewoźnik nie zaproponuje Ci klasy wyższej niż tak, którą wykupiłeś, to wysokość odszkodowania będzie zależna nie tylko od długości i umiejscowienia trasy, ale też od tego, o ile czasu później znajdziesz się na lotnisku docelowym - czytamy w poradniku AirHelp.