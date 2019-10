Umierającemu mężczyźnie odmówiono Universal Credit. Powiedziano mu, że powinien znaleźć sobie pracę

Brytyjczyk, u którego zdiagnozowano guza mózgu, dostał decyzję odmowną w sprawie przyznania mu Universal Credit. W uzasadnieniu podano, że jest on zdolny do pracy i powinien jej poszukać.

60-letni Brytyjczyk usłyszał od lekarzy, że pozostało mu zaledwie parę miesięcy życia. Nie przekonało to jednak Ministerstwa Pracy i Emerytur, w związku z czym nie przyznano mu Universal Credit i stwierdzono, że nadal jest zdolny do pracy.

Odmówienie mu zasiłku jest jednym z serii problemów, z którymi musiał się zmierzyć Brytyjczyk. Dwa lata temu 31-letni syn mężczyzny został bez powodu dźgnięty nożem, w wyniku czego poniósł śmierć.

60-latek od dwóch lat domaga się wyjaśnień w sprawie morderstwa swojego syna. A w lipcu tego roku zdiagnozowano u niego guza mózgu, gdy był na wakacjach w Kanadzie. Mimo orzeczenia lekarzy o tym, że pozostało mu zaledwie parę miesięcy życia i skierowania go na wykańczającą radioterapię, Brytyjczykowi odmówiono zasiłku Universal Credit czy Employment and Support Allowance (ESA).

Zdesperowany i załamany mężczyzna, który pracował wcześniej jako taksówkarz, powiedział:

- To okrutne, co zrobili. To okrucieństwo. Musiałem zrezygnować w lipcu z pracy, aby udać się na operację usunięcia guza mózgu. Pod względem medycznym nie mogę prowadzić samochodu, dlatego nie mam dochodu od tamtego czasu. Myśleliśmy, że otrzymam Universal Credit, jednak Job Centre Plus w Johnstone powiedziało mi, że nie jestem uprawniony do zasiłku, gdyż moja partnerka pracuje na pół etatu.

- Powiedziałem, że pracowałem całe swoje życie, płaciłem podatki, National Insurance, byłem prawowitym obywatelem, a teraz jestem śmiertelnie chory z paroma miesiącami życia, i mówicie mi, że nie jestem uprawniony do niczego? Wtedy usłyszałem od kobiety [w Job Centre]: „Nie”. „Zatem co powinienem zrobić?” – zapytałem. Powiedziała: „powinien pójść pan do pracy”.

