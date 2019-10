Ulubieniec internautów - RADO, po latach bezdomności znalazł wreszcie DOM w Londynie! Zobacz jego wzruszającą historię

„Bezdomność to przestępstwo” – twierdzą władze Londynu. Mieszkańcy protestują Tysiące mieszkańców Londynu podpisało petycję przeciwko wprowadzeniu nowych przepisów, w myśl których bezdomność nabiera znamion przestępstwa. Public Space Protection Order (PSPO) pozwala służbom policji...

Polacy stworzyli listę angielskich słów, z których wypowiedzeniem mają największy problem. Zgadzacie się? Wielu Polaków żyjących w UK przyznaje, że wciąż ma problemy z angielską wymową i że nadal boryka się z wypowiedzeniem niektórych angielskich słów. Internauci właśnie podzielili się na jednej z grup na...

Brytyjski minister nie potrafi powiedzieć, których imigrantów Wielka Brytania nie będzie przyjmować po Brexicie Greg Clark, brytyjski sekretarz ds. przedsiębiorczości, energii i strategii przemysłowej, został zapędzony przez dziennikarza BBC Radio 4 w kozi róg. Minister kilkukrotnie nie odpowiedział na pytanie dziennikarza,...

Co Polacy przenieśliby z PL do UK, żeby lepiej im się żyło na Wyspach? Czy jest coś takiego, co można by przenieść z Polski do Wielkiej Brytanii, żeby jakość życia na Wyspach jeszcze się powiększyła? Poniżej przedstawiamy Wam efekt burzy mózgów, którą Polacy zrobili na jednej...

Powrót do PL: Czy „szufladkowanie” indywidualnych historii osób powracających jest niewłaściwe? Powrót do Polski to temat w ostatnich czasach bardzo głośny. Mówią o tym wszyscy - już nie tylko rodzina, pytająca do znudzenia: „Wiecie już, kiedy wrócicie? Jak to jednak nie w tym roku?”. Różnorodność...