Ulice Londynu nie są bezpieczne dla kobiet i dziewcząt – mocne słowa burmistrza Londynu Sadiqa Khana

Fot. Getty

Burmistrz Londynu Sadiq Khan przyznał szczerze, że ulice Londynu przestały być bezpieczne dla spacerujących samotnie kobiet i dziewcząt. Włodarz brytyjskiej stolicy dodał także, że osoby pozostające u władzy, w tym on, muszą się na poważnie zmierzyć z tym problemem.

Wypowiedź Sadiqa Khana miała miejsce w następstwie zaginięcia na początku marca 33-letniej Sarah Everard. Młoda Brytyjka po raz ostatni widziana była 3 marca, gdy wyszła z domu swojego przyjaciela w południowym Londynie i od tego czasu słuch o niej zaginął. Śledczy podejrzewają, że kobieta mogła zostać uprowadzona i może nawet zamordowana, a w sprawie zatrzymano już dwie osoby – ok. 40-letniego funkcjonariusza policji i ok. 30-letnią kobietę, która jednak została zwolniona za kaucją. Policjant, który w przeszłości służył w wydziale zajmującym się ochroną budynków rządowych i dyplomatycznych, i który prawdopodobnie ma też na swoim koncie publiczne obnażanie się, jest na razie głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Sarah Everard.

Niestety fakt, że Londyn przestał być bezpieczny dla kobiet, przyznał sam burmistrz Sadiq Khan. Włodarz stolicy zaznaczył, że to nie w porządku, iż kobiety muszą zawczasu obmyślać trasę, którą obiorą w drodze powrotnej do domu, zwracając uwagę, która ulica jest najlepiej oświetlona i przez to najbezpieczniejsza. A zapytany przez dziennikarza LBC o to, czy uważa, że ulice Londynu są bezpieczne dla kobiet, odparł: - Nie, nie są, dla dziewcząt też nie. I bardzo ważne jest, aby ludzie mojej płci to zrozumieli. Jeśli jesteś kobietą lub dziewczyną, to twoje doświadczenia w naszym mieście, w dowolnej przestrzeni publicznej, czy to w miejscu pracy, na ulicy, czy w transporcie publicznym, są zupełnie inne niż w przypadku mężczyzny czy chłopca. I naprawdę ważne jest, aby ludzie tacy jak ja, na wysokich stanowiskach i mający jakieś wpływy, zrozumieli to i podjęli kroki w celu rozwiązania tego problemu.

"It can't be right that if you're a woman or girl you're having to work out which routes are better lit than those that aren't."



Sadiq Khan tells LBC he is working with councils to "design out crime" and make the streets safer.@ShelaghFogarty | @SadiqKhanpic.twitter.com/bx5vYfmPZo