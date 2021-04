Ulicami Londynu przeszedł protest przeciwko lockdownowi. Demonstranci krzyczeli hasła „wolność” i „zdejmijcie maseczki”

Fot. Getty

Pomimo znacznego poluzowania lockdownu 12 kwietnia i zapowiedzi zniesienia kolejnych obostrzeń 17 maja, ulicami Londynu przeszedł dziś antylockdownowy protest. W trakcie marszu „Unite for Freedom” demonstranci skandowali m.in. hasła „wolność” i „zdejmijcie maseczki”.

W proteście przeciwko lockdownowi wzięło dziś udział w Londynie kilka tysięcy ludzi (media mówią nawet o 10 000 uczestników, ale Met Police nie potwierdziła tej informacji). Większość uczestników marszu „Unite for Freedom” nie miała zakrytego nosa i ust, natomiast wielu niosło plakietki z żądaniem powrotu do normalności i z hasłami przeciwko wprowadzaniu paszportów covidowych. „Wolność”, „zdejmijcie maseczki”, „nie potrzebujecie dowodów, aby poznać prawdę”, „nie dla paszportów szczepionkowych” czy „ludzie odrzucają waszą totalitarną państwową agendę” - to tylko przykładowe hasła niesione przez demonstrantów.

Marsz w Londynie

Dzisiejszy marsz był jednak wyjątkowo spokojny w porównaniu do demonstracji, jakie miały miejsce w Londynie w ostatnich miesiącach. Met Police poinformowała, że w trakcie zgromadzenia aresztowała jedynie dwie osoby: 38-letniego mężczyznę w pobliżu Embankment i 37-letniego, pijanego mężczyznę w pobliżu Trafalgar Square. Obaj demonstranci zostali aresztowani pod zarzutem naruszenia porządku publicznego.