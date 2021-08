Ulicami Londynu przejechali nadzy rowerzyści! Protestowali przeciwko uzależnieniu od ropy naftowej i kulturze samochodowej

Fot. Getty

W dniu wczorajszym ulicami Londynu przejechali całkowicie nadzy rowerzyści. Zdejmując ubrania chcieli zwrócić uwagę Brytyjczyków na uzależnienie społeczeństwa od ropy naftowej i kultury samochodowej, a także chcieli zamanifestować tzw. pozytywne nastawienie do swojego ciała.

The World Naked Bike Ride (WNBR) 2021 to już kolejny przejazd nagich rowerzystów ulicami Londynu. Tym razem motywem przewodnim było przestrzeżenie społeczeństwa przed zbytnim uzależnieniem od ropy naftowej, a także ogólnie od posiadania i nadużywania samochodu w życiu codziennym. Dodatkowo rowerzyści celebrowali wczoraj na ulicach stolicy pozytywne nastawienie do swojego ciała – tzw. body positivity. Przejazd rozpoczął się w różnych miejscach Londynu – m.in. w Clapham Junction, Croydon, Deptford, Hyde Park, Kew Bridge, Regent’s Park, Tower Hill i Victoria Park, by następnie spotkać się w centrum miasta.

Nudyści w Londynie

Coroczny przejazd nagich rowerzystów w Londynie ma miejsce w czerwcu, ale w tym roku, z uwagi na ograniczenia związane z epidemią, został on przeniesiony właśnie na sobotę 14 sierpnia. Podczas przejazdu zachowane zostały środki bezpieczeństwa, a impreza po przejeździe, organizowana tradycyjnie dla wszystkich nudystów, została anulowana.