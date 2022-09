"Ulga na powrót" - jak działa zwolnienie z podatku po powrocie z UK

W połowie sierpnia, na jednej z popularnych grup zrzeszających Polaków mieszkających w UK, którzy planują lub myślą o powrocie do ojczyzny ("Wielkie i małe powroty z UK i innych zakątków do PL:)") pojawiło się pytanie dotyczące pomocy rządu RP dla imigrantów, którzy zdecydowali się zjechać do kraju.

Zostało ono sformułowane w ten sposób:

"Hej kochani czy ktoś słyszał o pomocy rządu dla Polaków wracających na stałe do Polski?"

Oto jak wyglądało w oryginalny poście:

Dostalismy zatem konkret, bez zbędnego lania wody. W sekcji komentarzy rozpętała się nielicha dyskusja w tym wątku. Na postawione przez panią Annę pytanie nie brakowało mało konstruktywnych i nawet złośliwych w swoim tonie odpowiedzi. Przytaczamy, głównie dla pełnego poglądu na tę sprawę, kilka z nich:

"Nie ma nic takiego. Polską rządzą obecnie ZŁODZIEJE. Proponuje obecnie nie wracać do KACZYSTANU" - Piotr

"Tak, pomogą Ci zapłacić podatki, wpaść w spiralę debetową a na koniec zbankrutować, pozdrawiam" - Grzegorz

Pojawiły się także bardziej rozsądne, wartościowe i wyważone głosy jak ten:

Jeśli chodzi o pomoc to jak ktoś wcześniej pisał, jak ktoś wrócił po 31 grudnia 2021 jest zwolnienie z podatku dochodowego przez 4 lata , warunkiem jest minimum 3 lata za granica ( trzeba to oczywiście moc udowodnić) jeśli ma się dzieci to wiadomo 500+ , dzieci do 36 msc otrzymują rodzinny kapitał opiekuńczy. Jeśli chodzi o zasiłek dla bezrobotnych to żeby go dostać w Pl trzeba go pobierać najpierw w Uk przez minimum miesiąc i później ubiegać się o przeniesienie go do PL. A najlepiej nie liczyć na niczyja pomoc , jeśli się chce wracać do PL to wg mnie jedynie na swoje , bez żadnych finansowych zobowiązań wobec nikogo , mieć spore oszczędności i już jakaś prace na oku"- Bart

Udzielając odpowiedź na pytanie postawione przez panią Annę należy się skupić właśnie na tzw. "uldze na powrót", czyli preferencji zawartej w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PIT, która obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. Jej omówienie przygotowaliśmy na podstawie oficjalnych informacji zawartych na stronach podatki.gov.pl (https://www.podatki.gov.pl/niskiepodatki/przedsiebiorca-niskie-podatki/repatriacja-kapitalu-niskie-podatki/ulga-na-powrot-niskie-podatki).

Idea jest prosta - rzeczona ulga dotyczy osób, które wróciły do Polski po 31 grudnia 2021 i polega na zwolnieniu z podatku PIT. "Korzystanie z ulgi w praktyce polega na niewykazywaniu przychodów nią objętych w kwocie przychodów podlegających opodatkowaniu" - jak czytamy na oficjalnych stroanch. Rozwiązanie to dotyczy dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 z przychodów z pracy na etacie, z umów zlecenia oraz przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Cytujemy poniżej konretne informacje w tym względzie:

Ulga na powrót otyczy:

przychodów z pracy na etacie

przychodów z umów zlecenia zawartych z firmą

przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Ulga na powrót obejmuje przychody do których ma zastosowanie do:

skala podatkowa ze stawkami 17% i 32%,

jednolita 5% albo 19% stawka podatku dla przedsiębiorców lub

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł,

uzyskane od 1 stycznia 2022 roku,

uzyskiwane w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo od początku roku następnego.

Uwaga! Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi na powrót, ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł. W kwocie tej nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy PIT, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż wymienione), oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z ulgi może skorzystać osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

uzyskała przychody z określonych tytułów (wymienionych wyżej),

w wyniku przeniesienia – po 31 grudnia 2021 r. – miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz

nie miała miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym:

trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

czas od początku roku, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub

miała miejsce zamieszkania:

nieprzerwanie co najmniej przez trzyletni okres w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających trzyletni okres, oraz

posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia oraz

nie korzystała uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak skorzystać

Korzystanie z ulgi w praktyce polega na niewykazywaniu przychodów nią objętych w kwocie przychodów podlegających opodatkowaniu.

Ulga w praktyce

Z ulgi możesz korzystać w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym uzyskałeś przychody objęte ulgą, lub w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek (podatku). Jeśli spełniasz warunki do ulgi i chcesz aby była stosowana na bieżąco, w trakcie roku przy poborze zaliczek przez płatnika (zakład pracy, zleceniodawcę), to złóż płatnikowi na piśmie oświadczenie, że spełniasz warunki do ulgi. W oświadczeniu musisz wskazać również rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez płatnika.

źródło opracowania: https://www.podatki.gov.pl/niskiepodatki/przedsiebiorca-niskie-podatki/repatriacja-kapitalu-niskie-podatki/ulga-na-powrot-niskie-podatki

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!