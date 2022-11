Ulewy i powodzie w UK. Wydano bursztynowe alerty informujące o „zagrożeniu dla życia”

Gwałtowne ulewy mogą doprowadzić do powodzi w wielu rejonach UK.

Od kilku dni mamy do czynienia na Wyspach z obfitymi ulewami, które wczoraj spowodowały duże utrudnienia w transporcie. W piątek deszcze nie ustaną, a Met Office wydało bursztynowe alerty powodziowe, które oznaczają zagrożenie dla życia wynikające z warunków pogodowych.

Druga połowa listopada zdecydowanie różni się od wyjątkowo ciepłej jak na tę porę roku pierwszej połowy miesiąca. W ciągu najbliższych kilku dni niskie ciśnienie stopniowo będzie się przesuwać na północ przynosząc ulewne deszcze i porywisty wiatr w Wielkiej Brytanii.

Bursztynowe alerty pogodowe

Met Office wydało bursztynowe ostrzeżenia przed deszczem z ciągłym prawdopodobieństwem powodzi i zakłóceń w podróżowaniu. Na obszarach południowych w Wielkiej Brytanii wystąpiły już powodzie, ale dalej na północ suma opadów ma być jeszcze wyższa.

W czasie 24 godzin ulewy będą jednak najbardziej obfite we wschodnich rejonach Szkocji, gdzie też obowiązuje bursztynowy alert powodziowy. Alert obowiązuje od wczesnych godzin w piątek do popołudnia.

W pozostałych obszarach obowiązują żółte alerty pogodowe. W północnej Anglii ma spaść 40 mm deszczu, a na niektórych wzniesieniach może spaść nawet ponad 80 mm deszczu.

Według ostrzeżenia Met Office: „Domy i firmy mogą zostać zalane, a powódź może spowodować uszkodzenia niektórych budynków. Niektóre szybko płynące lub głębokie wody powodziowe mogą zagrażać życiu. Prawdopodobne są opóźnienia i niektóre odwołania pociągów i autobusów. Opady i powodzie doprowadzą do trudnych warunków jazdy i zamknięć niektórych dróg. Istnieje duża szansa, że niektóre społeczności zostaną odcięte przez zalane drogi. Możliwe są przerwy w dostawie prądu i utrata innych usług w niektórych domach i firmach”.

Obfite opady deszczu

Matthew Lehnert z Met Office powiedział:

- Pasma deszczu związane z niskim ciśnieniem będą miejscami ciężkie i przyniosą ze sobą potencjalne powodzie i zakłócenia w podróży. Najcięższe opady będą stopniowo przesuwać się na północ w czwartek i piątek, czemu będą towarzyszyć dalsze alerty. W częściach wschodniej Szkocji może spaść od 50 do 70 mm deszczu, z ponad 100 mm na wzgórzach Angus i Aberdeenshire. W połączeniu z tym systemem występują silne wiatry z porywami do około 50 mil na godzinę wzdłuż wybrzeży. Najbardziej ulewny deszcz ustąpi późno w piątek na obszarach północnych i na wschodzie, chociaż w sobotę nadal będzie padać, ale już słabiej.

Gdzie będzie padać najbardziej?

David Faichney ze Scottish Environment Protection Agency (SEPA) powiedział:

- Od czwartku wieczorem do piątku po południu prognozowany jest okres uporczywych i ulewnych deszczy w większości wschodniej Szkocji. Skutki powodzi wód powierzchniowych i rzek są możliwe od wschodnich granic do Aberdeenshire w tych dniach. W piątek w szczególności Aberdeenshire i Angus mogą doświadczyć znaczących skutków opadów. Mogą one obejmować powodzie terenów zamieszkałych oraz gruntów rolnych. Prawdopodobnie wystąpią też zakłócenia sieci transportowej, w tym trudne warunki jazdy. Regionalne alerty powodziowe i lokalne ostrzeżenia przeciwpowodziowe zostały wprowadzone, a osobom mieszkającym i pracującym na obszarach dotkniętych powodzią zaleca się zaplanowanie niezbędnych podróży i rozważenie kroków, które należy teraz podjąć, aby być przygotowanym i zachować bezpieczeństwo. SEPA pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby monitorować warunki i jest w bliskim kontakcie z Met Office oraz innymi partnerami, aby zrozumieć i informować o ryzyku powodzi.

Będzie coraz zimniej

Met Office zapowiedziało także dalszy spadek temperatur w tym tygodniu do średniej dla tej pory roku. Przy silnym wietrze i dużej wilgotności powietrza, będzie dużo chłodniej niż w ostatnich dniach.

Pogoda na weekend

Sobota może zapewnić krótkie wytchnienie od wiatrów i deszczu na pewien czas, chociaż sam deszcz może utrzymać się na obszarach północno-wschodnich, zanim nadejdzie kolejny front z zachodu. Będzie raczej zimno, a w sobotę rano pojawią się przymrozki w niektórych częściach Irlandii Północnej, Walii oraz zachodniej i południowej Anglii. W niedzielę w północno-wschodniej części Wielkiej Brytanii znów będzie padał deszcz, ale wystąpią też okresy słoneczne.

Niepewne i zmienne warunki pogodowe prawdopodobnie utrzymają się przez większą część przyszłego tygodnia z pasmami deszczu i silnymi wiatrami, choć prawdopodobne są również przelotne opady deszczu.

Amber weather warning issued



Rain across eastern parts of Scotland



Friday 0000 – 1500



Latest info https://t.co/QwDLMfRBfs



Stay #WeatherAwarepic.twitter.com/z6Qte53Cpf — Met Office (@metoffice) November 17, 2022

