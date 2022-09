Ulewne deszcze i silne wiatry w Wielkiej Brytanii jeszcze w tym tygodniu [wideo]

Północne wiatry spowodowały spadek temperatur w całej Wielkiej Brytanii poniżej średniej o tej porze roku, w niektórych rejonach nawet o 6 stopni Celsjusza. Pod koniec tygodnia możemy spodziewać się ulewnych deszczy i silnych wiatrów.

Synoptycy Met Office mówią, że końcówka huraganu Fiona, który w ubiegłym tygodniu uderzył w Kanadę, przyczyniła się do chłodnego początku tygodnia na Wyspach. Temperatury spadły znacznie poniżej średniej o tej porze roku.

Deszcz i silny wiatr

W piątek osoby dojeżdżające do pracy mogą mieć trudną podróż w porannych i wieczornych godzinach szczytu, gdyż spodziewany jest wtedy ulewny deszcz i silne wiatry, które zmierzają do Wielkiej Brytanii.

Becky Mitchell z Met Office powiedziała:

- Wszędzie pojawi się kilka godzin intensywnych opadów deszczu.

Nie przewiduje się powodzi, ale, jak poinformowała Becky Mitchell:

- Na drogach będzie dużo wód powierzchniowych, więc uważajcie, jeśli gdzieś wyjeżdżacie.

Deszcz nadejdzie z północnego-zachodu i towarzyszyć mu będą silne podmuchy wiatru, które na wybrzeżach osiągną siłę 50 mil na godzinę.

- Będzie to okres ulewnego deszczu w całym kraju i nadejścia silnych wiatrów… Będzie to najbardziej wietrzny okres, jaki mieliśmy do tej pory w tym miesiącu – dodała Mitchell.

Obszary północne i zachodnie będą najbardziej dotknięte niesprzyjającym frontem pogodowym w godzinach porannego szczytu, z kolei po południu deszcze i wiatry będą najbardziej odczuwalne na południu i wschodzie kraju.

Pogoda na weekend

W sobotę w całym kraju zapowiadane są kolejne opady deszczu, chociaż oczekuje się, że będą one krótkotrwałe i bez silnych wiatrów. Niedziela z kolei powinna być sucha, a temperatury zbliżą się do średniej sezonowej.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!