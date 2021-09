Ukryte kamery CCTV w toaletach w IKEI. Wszczęto śledztwo w sprawie

Pracownicy IKEI w Peterborough znaleźli kamery CCTV w toaletach. W sprawie wszczęto śledztwo, gdyż umieszczenie kamer w takich miejscach jest niezgodne z prawem.

Zgodnie z prawem ochrony danych kamery CCTV mogą być używane wyłącznie „w wyjątkowych okolicznościach” w miejscach, w których ma być zapewniona prywatność, np. przebieralnie czy toalety. Ponadto wtedy należy poinformować wszystkie osoby korzystające z tych miejsc, że mogą być filmowane.

Kamery CCTV w toaletach w IKEI

W centrum dystrybucyjnym IKEA w Peterborough wszczęto śledztwo po tym, gdy pracownicy odkryli kamery CCTV w toaletach. Okazało się, że zostały one ukryte za panelami sufitowymi, jednak po zgaszeniu świateł jeden z pracowników IKEI zauważył światło podczerwone.

Sprawa została zgłoszona kierownictwu, a personel zapewniono o tym, że kamery są zainstalowane od 2015 roku, jednak nie działają. Rzecznik IKEI powiedział:

- Bardzo poważnie traktujemy ochronę bezpieczeństwa i prywatności naszych współpracowników. W 2015 roku w celu utrzymania bezpieczeństwa w miejscu pracy w przestrzeniach nad sufitami w łazienkach i szatniach oraz na korytarzach zainstalowano kamery monitorujące. Dochodzenie w tej sprawie jest w toku i wszystkie znalezione kamery zostały usunięte. Rozumiemy, że odkrycie tych kamer może być niepokojące i w tym czasie oferujemy wsparcie współpracownikom na miejscu.

Pracownicy IKEI szukają prawnika

Jak podaje serwis „The Independent” – pracownicy IKEI chcą się teraz zorientować, jakie mogą podjąć działania prawne w tej sprawie. Jeden z pracowników powiedział:

- Nigdy nie słyszałem o czymś takim. Mam kłopot z tym, aby to zrozumieć. Jak u licha ktoś myślał, że coś takiego jest do przyjęcia? To musiały być tysiące ludzi, których prywatność została naruszona w tych toaletach, jest tak wielu pracowników, którzy przychodzą i odchodzą z tego miejsca.