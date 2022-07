Ukraińscy żołnierze przybyli do Wielkiej Brytanii na szkolenie wojskowe. MON zaplanowało kilkumiesięczny program treningów

Wielka Brytania szkoli ukraińskich żołnierzy do walki na froncie.

Fot. Getty

W ciągu najbliższych miesięcy około 10 000 rekrutów przejdzie szkolenie wojskowe w Wielkiej Brytanii. Pierwsza grupa żołnierzy jest już w UK. Ma to pomóc ukraińskiej armii w walce z rosyjskim napastnikiem.

Brytyjskie ministerstwo obrony narodowej zaplanowało szkolenia ukraińskich jednostek w całym kraju. Treningi potrwają kilka miesięcy, a łącznie ma w nich wziąć udział nawet 10 tys. ukraińskich rekrutów. Pierwsza tura żołnierzy już zaczęła szkolenie.

Brytyjczycy szkolą ukraińskich żołnierzy

Jak poinformowało ministerstwo, brytyjskie szkolenia mają zapewnić ukraińskim żołnierzom umiejętności niezbędne do walki na linii frontu. Minister brytyjskiego MON, Ben Wallace, powiedział, że jest to „następny etap” wsparcia, jakie Wielkie Brytania okazuje ukraińskim siłom zbrojnym. Przeszkolenie 10 000 ukraińskich żołnierzy powinno zająć 120 dni, jednak minister MON zapewnił, że Wielka Brytania jest „otwarta na więcej”: „Korzystając ze światowej klasy wiedzy brytyjskiej armii, pomożemy Ukrainie odbudować jej siły i wzmocnić jej opór w obronie suwerenności swojego kraju i prawa do wyboru własnej przyszłości” - mówił minister Wallace.

Program szkoleniowy, który będzie odbywał się w różnych jednostkach wojskowych na Wyspach, będzie prowadzony przez około 1050 brytyjskich wojskowych. Program jest koordynowany przez 11 Security Force Assistance Brigade. Szkolenie ma obejmować podstawowe umiejętności przydatne na froncie, a przede wszystkim posługiwanie się bronią, pierwszą pomoc na polu bitwy, sztukę terenową, taktykę patrolowania i prawo konfliktów zbrojnych.

Pomoc Ukrainie i brytyjskie wydatki na obronność

Jak przypomina BBC, około 22 000 członków ukraińskich sił zbrojnych zostało już przeszkolonych przez Wielką Brytanię w ramach operacji Orbital w latach 2015-2022. Wielka Brytania zainwestowała do tej pory 2,3 miliarda funtów w pomoc wojskową w obliczu rosyjskiej agresji, w tym przekazała ponad 5000 sztuk broni przeciwpancernych NLAW i systemy rakiet M270.

Ponadto, Wielka Brytania zdecydowała o zaliczaniu swojego wsparcia dla Ukrainy w poczet własnych wydatków związanych z obronnością. W związku z tym, władze UK podniosły dotychczasowe wydatki na obronność do 2,3 proc. PKB, czyli powyżej pułapu wyznaczonego przez NATO, a wynoszącego obecnie 2 proc.

