Ukrainiec „ukradł” rosyjski pojazd pancerny za pomocą... ciągnika! Brytyjski poseł nie mógł powstrzymać się od złośliwości [Wideo]

Były oficer armii i obecny deputowany do Parlamentu brytyjskiego, Johnny Mercer, opublikował na swoim koncie na Twitterze nagranie, na którym widać, jak Ukrainiec „kradnie” ogromny, rosyjski pojazd pancerny za pomocą... ciągnika! W komentarzu do tego zdarzenia poseł nie mógł powstrzymać się od złośliwości.

„Nie jestem ekspertem, ale inwazja nie wydaje się przebiegać szczególnie dobrze” - napisał na Twitterze Johnny Mercer - były oficer armii brytyjskiej oraz obecny deputowany do Parlamentu. A komentarz ten pojawił się pod zamieszczonym w mediach społecznościowych filmem, na którym widać, jak Ukrainiec dosłownie „kradnie”, przy pomocy ciągnika, należący do Rosjan pojazd pancerny. Do tego absurdalnego zdarzenia miało dojść nieopodal Chersonia, na południu kraju.

No expert, but the invasion doesn’t seem to be going particularly well.



Ukrainian tractor steals Russian APC today pic.twitter.com/exutLiJc5v — Johnny Mercer (@JohnnyMercerUK) February 27, 2022

Rosjanie nieprzygotowani na wojnę?

„Kradzież” pojazdu pancernego przez ukraiński ciągnik to nie pierwszy przykład na to, że Rosjanie nie są do końca przygotowani na wojnę z Ukrainą. W sieci pojawia się coraz więcej informacji odnośnie tego, że Rosjanie mają ogromne problemy z paliwem, zaopatrzeniem, a także z... orientacją w terenie! Niedawno do sieci trafiło nagranie z jednego z takich zdarzeń, gdy rosyjski pojazd opancerzony utknął na środku drogi z braku paliwa. Jadący drogą Ukrainiec zatrzymał się w pobliżu rosyjskich żołnierzy i zapytał ich czy „coś im się zepsuło”. A gdy usłyszał odpowiedź, że w pojeździe zabrakło paliwa, to zaproponował, że „może ich odholować do Rosji”. Chwilę później okazało się także, że rosyjscy żołnierze nie bardzo wiedzieli, w którym kierunku tak naprawdę jadą.