Ukraińcy uciekają z brytyjskich farm. Nie chcą pracować jak „współcześni niewolnicy”

Fot. Getty

Ukraińcy stanowili w 2021 r. najliczniejszą grupę narodową wśród imigrantów ubiegających się o wizę dla pracowników sezonowych. Niestety wielu z nich uciekło z brytyjskich farm z uwagi na uwłaczające warunki pracy.

W 2021 r. to właśnie Ukraińcy stanowili największy odsetek imigrantów korzystających w Wielkiej Brytanii z wiz dla pracowników sezonowych. Spośród 29 631 wiz wydanych w ramach programu pracy sezonowej T5, dwie trzecie (19 920) przyznano Ukraińcom. Organizacja Scottish Refugee Council szacuje, że w UK przebywa obecnie nawet 6000 Ukraińców, z czego setki osób opuściły przedwcześnie farmy, nie godząc się na pracę w uwłaczających godności i zdrowiu warunkach.

Na farmach w UK panują niewolnicze warunki pracy?

Dziennikarze „The Guardian” dotarli do jednej z Ukrainek, która uciekła wraz z partnerem z farmy przed zakończeniem kontraktu. Kobieta - ekspert IT z dwoma dyplomami uniwersyteckimi i jej partner – kończący właśnie studia medyczne, chcieli zarobić w Wielkiej Brytanii trochę pieniędzy, ale wytrzymali przy zbiorze wiśni zaledwie trzy miesiące (od sierpnia do października 2021). - Spotkaliśmy wielu, wielu innych Ukraińców, którzy, tak jak my, uciekli z gospodarstw, a którzy nie mogą teraz wrócić na Ukrainę. Zostaliśmy zmuszeni do nielegalnej pracy. Czuję się jak zakładnik w Wielkiej Brytanii. Rodzice powiedzieli mi, że pod żadnym pozorem nie mogę wrócić na Ukrainę, bo nasze miasto jest ostrzeliwane. Czuję się jak w więzieniu. (…) Nikogo nie obchodzi, co dzieje się z pracownikami sezonowymi. Myślałam, że nasze prawa będą dobrze chronione w Wielkiej Brytanii, ale tak się nie stało. Praca na farmie to chyba jedno z najgorszych doświadczeń (…) w moim życiu – wyznała rozżalona kobieta. I dodała, że w sadzie nie wolno jej było nawet nosić rękawiczek, co prowadziło do krwawienia rąk i łuszczenia się skóry. - Wyznaczano nam nieosiągalne cele. Przez groźby i upokorzenia ludzie byli zmuszani do niestrudzonej pracy, ścierając skórę na dłoniach i stopach, aż zaczęła krwawić. Jeśli ktoś spadł z drabiny, był wysyłany na kemping, aby sam wyzdrowiał lub odlatywał do domu. (…) Ludzie wyjeżdżali nielegalnie do pracy w miastach, aby rozwiązać swoje problemy finansowe i chronić swój dobrobyt. Nigdy więcej nie pójdę do pracy na żadnej farmie – nie ma szczęśliwych historii. Wszyscy stąd uciekają.

Programy wizowe dla Ukraińców w UK

Obecnie dla Ukraińców uciekających przed wojną zostały stworzone dwa programy wizowe – jeden tzw. rodzinny i jeden tzw. sponsorski. Z programów tych nie mogą jednak skorzystać osoby, które wjechały do UK na podstawie wiz dla pracowników sezonowych.

Od 3 maja Ukraińcy pracujący sezonowo na Wyspach będą mogli składać wnioski o wydłużenie wizy w ramach programu Ukraine extension scheme. Ale to nie będzie dotyczyło osób niepracujących w gospodarstwach rolnych w momencie składania wniosków - osób, których wizy wygasły w dniu 31 grudnia 2021 r. lub wcześniej. O przedłużenie wizy będą mogli ubiegać się Ukraińcy, których wizy wygasły 1 stycznia 2022 r. lub później.