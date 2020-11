Ukradziono ciężarówkę przewożącą autostradą M1 produkty Apple`a warte 5 mln funtów

Oto wszystko, co wiemy o tej sprawie

Na autostradzie M1 w hrabstwie Northamptonshire dokonano zuchwałego napadu na ciężarówkę. Po tym jak złodzieje związali kierowcę i ochroniarza, przejęto pojazd, w którym przewożono produkty marki Apple warte pięć milionów funtów!

Jak podaje brytyjska policja do tej jakże zuchwałej kradzieży doszło na południowym zjeździe z autostrady M1 na skrzyżowaniu oznaczonym numerem 18 w hrabstwie Northamptonshire, 10 listopada, między godziną 19:45 a 20:00. Dokładne szczegóły dotyczące tego zdarzenia nie są jeszcze znane, ale wiemy, że lokalne służby policyjne odnalazły dwóch związanych mężczyzn - kierowcę ciężarówki oraz ochroniarza, który mu towarzyszył.

Jak przekazują brytyjskie media napastnicy mieli zmusić kierowcę do przejazdu do Eldon Close w Crick, gdzie "łup" miał zostać podpięty pod inną ciężarówkę. Ostatecznie pusta naczepa została znaleziona w Lutterworth w Leicestershire, gdzie jak się przypuszcza po raz trzeci przeładowano skradziony towar do innego pojazdu.

Napad na ciężarówkę transportującą smartfony, słuchawki i zegarki

A co padło ich łupem? 48 palet zawierających produkty marki Apple, które w sumie warte są około pięć milionów funtów! W ciężarówce przewożono telefony komórkowe iPhone 11s, słuchawki AirPods oraz zegarki Apple Watch. Sama elektronika z najwyższej półki.

Służby z Northampshire już prowadzą dochodzenie w tej sprawie. Lokalna policja zwróciła się z apelem w tej sprawie. Funkcjonariusze chcieliby porozmawiać z każdym, kto mógł widzieć kilka pojazdów na zjeździe na skrzyżowaniu 18 w czasie, w którym doszło do przestępstwa lub znajduje się w posiadaniu nagrania wykonanego kamerą umieszczoną w samochodzie.

Policjanci zapowiedzieli również, że chcieliby także porozmawiać z każdym, komu zaoferowano sprzedaż jakiekolwiek produktu Apple w nietypowych okolicznościach lub kto zna każdego, kto sprzedaje takie produkty po (zaskakująco!) niskich cenach.

Każdy kto ma informacje lub mógł być świadkiem tego przestępstwa jest proszony o kontakt z policją w Northamptonshire pod numerem 101, podając numer referencyjny 20000595599. Alternatywnie, jeśli komuś zależy na anonimowości to może zadzwonić przez Crimestoppers pod numer 0800 555111.

