Kryzys w UK UK zostało “zalane” importowanymi jajkami z chowu klatkowego po Brexicie

Rosną obawy, że umowy handlowe po Brexicie mogą doprowadzić do dalszego spadku jakości jajek importowanych do UK z innych krajów.

Według dziennikarzy „The Guardian” na brytyjski rynek w wielkich ilościach importowane są jajka najgorszej jakości. W sytuacji, gdy w krajach Unii Europejskiej odchodzi się od przemysłowej produkcji jajek z chowu klatkowego, pozostająca poza strukturami UE po Brexicie Wielka Brytania idzie w odwrotnym kierunku. Oficjalne dane nie pozostawiają złudzeń. Między 2021 a sierpniem 2023 roku liczba jaj importowanych z Polski wzrosła o ponad 2000%, z 46 partii do 1095.

W przypadku na przykład Włoch mamy do czynienia ze wzrostem o prawie 300% (w latach 2022–2023) z 72 partii do 279. Z kolei całkowita liczba wzrosła z 422 w 2021, do 2120 w 2022 i osiągnęła już 2536 w pierwszych ośmiu miesiącach 2023 roku.

Na czym polega chów klatkowy?

W sytuacji, gdy UE planuje odejść w 2027 roku całkowicie od chowu klatkowego, głównie ze względów humanitarnych, import jajek produkowanych właśnie w ten sposób w UK rośnie. Może zatem dojść do sytuacji, gdy mieszkańcy UK będą spożywali jajka, których produkcja w UE będzie po prostu nielegalna!

Eksperci ostrzegają, że nie jest to korzystne z punktu widzenia brytyjskiego konsumenta. Jak czytamy na łamach „Guardiana”, specjaliści zwracają uwagę, że jakość produktów z tych krajów może być niższa. Niedawny raport wykazał, że duża epidemia salmonelli na początku tego roku była powiązana z polskimi jajami. Pojawiły się również obawy, że umowy handlowe po Brexicie mogą doprowadzić do dalszego spadku jakości jajek dostępnych w UK.

UE chce zakazać tej metody hodowli, UK importuje coraz więcej jajek “3”

– Kiedy lekarz zalecił spożywanie jaj ze stemplem British Lion dlaczego, dlaczego u licha, mielibyśmy importować jaja wyprodukowane zgodnie z tak niskimi standardami? – pyta retorycznie Minette Batters, przewodnicząca National Farmers’ Union. Zaznacza jednocześnie, że „rodzi to poważne pytania” co do polityki rządu.

Gary Ford, zastępca dyrektora naczelnego British Egg Industry Council zwraca uwagę, na „bardzo rozczarowujący” wzrost importu, „szczególnie w czasie, gdy brytyjscy producenci borykają się z trudnościami z powodu słabych zysków”.

Co na to brytyjscy producenci jajek?

– Jest to również bardzo niepokojące dla konsumentów. Niedawny raport pokazuje, że duża epidemia salmonelli na początku tego roku została powiązana z polskimi jajami – podsumowuje.

Wzrost importu jajek do UK wynika z niedoborów zapasów, które rozpoczęły się pod koniec 2022 roku. Miało to miejsc po tym, jak hodowcy ograniczyli produkcję ze względu na gwałtownie rosnące koszty produkcji. Były one spowodowane rosnącymi cenami żywności i energii. Według oficjalnych danych produkcja jaj w Wielkiej Brytanii spadła o 8% w 2022 roku i 10% w tym roku.

