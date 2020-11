UK w pigułce - podstawowe informacje o Wielkiej Brytanii i Anglii

Wielka Brytania jest krajem rozwiniętym, stanowi szóstą gospodarkę świata według PKB nominalnego i ósmą gospodarkę świata według parytetu siły nabywczej. Co powinniście jeszcze wiedzieć o tym kraju? Zapraszamy do lektury tekstu zawierającego podstawowe i praktyczne informacje o Wielkiej Brytanii i Anglii!

Wielka Brytania, czy raczej Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) to unitarne państwo wyspiarskie w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii zalicza się Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Kraj ten utworzony został 1 stycznia 1801 roku.

Jakie jeszcze terytoria należą do UK?

Wielka Brytania posiada kilkanaście terytoriów zależnych, niewchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa. Należą do nich dependencje Korony brytyjskiej (Guernsey, Jersey i Wyspa Man) oraz brytyjskie terytoria zamorskie: Akrotiri, Anguilla, Bermudy, Brytyjskie Terytorium Antarktyczne, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Dhekelia, Kajmany, Falklandy, Georgia Południowa i Sandwich Południowy, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Turks i Caicos oraz Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha.

Jaki ustrój obowiązuje w UK?

Wielka Brytania jest monarchią parlamentarną z rządem odpowiedzialnym przed parlamentem. Stolicą państwa jest Londyn. Obecnym monarchą brytyjskim jest królowa Elżbieta II, która zasiadła na tronie w 1952 i została koronowana w 1953.

Wielka Brytania jest bardzo scentralizowanym państwem, w którym Parlament Westminsterski zajmuje się większością spraw politycznych. W ostatnich latach jednak każdy z krajów, wchodzących w skład Wielkiej Brytanii poza Anglią, otrzymał własne organy rządowe, zajmujące się sprawami lokalnymi.

Jaka obowiązuje waluta w UK?

Od XVIII wieku oficjalną jednostką monetarną w Wielkiej Brytanii jest funt szterling, jego symbol międzynarodowy to GBP. Od 15 lutego 1971 jeden funt jest równy 100 pensom. W obiegu znajdują się monety o nominałach: 1, 2, 5, 10, 20 i 50 pensów oraz 1 i 2 funty. Nominały banknotów znajdujących się w obiegu to: 5, 10, 20 i 50 funtów. Na awersie każdego z nich widnieje postać królowej Elżbiety II, a więc popiersie obecnie panującego monarchy.

Od 2016 roku w obiegu występuje pierwszy brytyjski banknot polimerowy o nominale 5 funtów, natomiast od 14 września 2017 banknot polimerowy 10 funtów. Funt oznaczany był symbolem "£", szyling literą "s.", pens "d."

Godzina w Anglii - aktualny czas w Anglii

W całej Wielkiej Brytanii, a więc w Anglii, Szkocji, Irlandii Północnej i Walii obowiązuje czas Czas Uniwersalny (GMT). który jest równy czasowi UTC (skoordynowany czas uniwersalny).

Różnica pomiędzy Polską i Londynem wynosi jedną godzinę. To przez Londyn przebiega południk zerowy, który jest wyznacznikiem wszystkich stref czasowych na świecie. Obowiązuje tu czas letni i zimowy. Czas letni zaczyna się w ostatni weekend marca, zimowy - w ostatni weekend października.

Czas letni zaczął się niedziela 29 marzec 2020, 01:00 czasu standardowego

Czas letni skończy się niedziela 25 październik 2020, 02:00 czasu letniego

Numer kierunkowy Wielka Brytania

Numer kierunkowy w UK to "+44". Numery komórkowe w Wielkiej Brytanii składają się z 10 cyfr.

Podział administracyjny UK

Regiony w UK: North East, North West, Yorkshire and the Humber, East Midlands, West Midlands, East Anglia, South West, South East, Greater London.

Hrabstwa w Anglii: Bedfordshire; Berkshire; City of Bristol; Buckinghamshire; Cambridgeshire; Cheshire; Derbyshire; Devon; Dorset; Durham; East Riding of Yorkshire; East Sussex; Essex; Gloucestershire; Greater Manchester; Hampshire; Herefordshire; Isle of Wight; Kent; Kornwalia; Kumbria; Lancashire; Leicestershire; Lincolnshire; Merseyside; Norfolk; Northamptonshire; Northumberland; North Yorkshire; Nottinghamshire; Oxfordshire; Rutland; Shropshire; Somerset; South Yorkshire; Staffordshire; Suffolk; Surrey; Tyne and Wear; Warwickshire; West Midlands; West Sussex; West Yorkshire; Wielki Londyn; Wiltshire; Worcestershire.

W sumie: 87 jednostki administracyjne poziomu hrabstwa (hrabstwa metropolitalne, hrabstwa niemetropolitalne i unitary authorities)

