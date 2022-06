Brytyjska branża telekomunikacyjna zgodziła się na rządowy plan pomocowy

Uzgodniono pięciopunktowy plan formalnych zobowiązań do wspierania klientów w czasach kryzysu

Brytyjska branża telekomunikacyjna zgadza się na wdrożenie planu pomocowego dla niektórych swoich klientów. W obliczu kryzysu związanego z rosnącymi kosztami życia w UK, telekomy podjęły szereg zobowiązań w tej kwestii.

Największe brytyjskie firmy z sektora usług mobilnych i szerokopasmowych uzgodniły plan pomocy tym klientom, którzy zmagają się najbardziej z obecnym kryzysem w UK. Pakiet rozwiązań prawnych w tej sprawie został uzgodniony na specjalnym szczycie, który miał miejsce na Downing Street 10, a któremu współprzewodniczyła minister kultury, Nadine Dorries oraz David Buttress, były CEO Just Eat, który doradza rządowi UK w sprawie obecnego kryzysu. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele telekomów funkcjonujących na Wyspie, w tym BT, Virgin Media O2, Vodafone, Three, Sky i TalkTalk. Firmy uzgodniły pięciopunktowy plan formalnych zobowiązań do wspierania klientów borykających się z gwałtownie rosnącą inflacją, kosztami energii i podwyżkami podatków.

Jak czytamy na łamach "The Guardiana", zobowiązania te wchodzą w życia w trybie natychmiastowym. Obejmują one między innymi możliwość przejścia na tańszy abonament bez ponoszenia kar z tego tytuły dla klientów, którzy borykają się z płatnościami za rachunki. Inne środki zakładają wprowadzenie "taryf socjalnych" czy łatwiejsze zarządzanie planem spłacania należności.

Wielkie telekomy na Wyspach pomogą swoim klientom

Podczas gdy niektóre firmy, takie jak BT, od wielu lat udostępniają taryfy socjalne swoim klientom wrażliwym, inne, takie jak Sky i Vodafone, dopiero niedawno pozwoliły na taką możliwość. Według oficjalnych danych z tych możliwości skorzystało około 100 tysięcy gospodarstw domowych, gdy kwalifikuje się do nic do około pięciu milionów rodzin.

Według przedstawicieli brytyjskich telekomów rząd może również pomóc najbardziej potrzebującym poprzez obniżenie podatku VAT od rachunków telekomunikacyjnych do 5%, jak miało to miejsce w innych sektorach przemysłu podczas pandemii koronawirusa.

"Sektor telekomunikacyjny wie, że ludzie stoją przed prawdziwymi wyzwaniami związanymi z kryzysem kosztów utrzymania" – powiedział Andrew Glover, przewodniczący Internet Services Providers’ Association. „Nasi członkowie są zdeterminowani, aby zrobić wszystko, co w ich mocy, aby pomóc swoim klientom w tym okresie i wspólnie z rządem będziemy pracować nad zwiększeniem świadomości na temat dostępnego wsparcia”.

