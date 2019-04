UK szykuje się do eurowyborów w razie, gdyby Bruksela zgodziła się na wydłużenie terminu Brexitu

UK szykuje się do wyborów do Parlamentu Europejskiego! Brytyjski rząd potwierdził, że pokryje wydatki na przeprowadzanie eurowyborów, jeśli okaże się, że kraj otrzyma zgodę od Brukseli na kolejne wydłużenie Brexitu.

Już wczoraj potwierdzono pokrycie wszelkich niezbędnych kosztów koniecznych do przeprowadzenia brytyjskich wyborów do Parlamentu Europejskiego, które będą miały miejsce 26 maja 2019 roku. Fakt ten został oficjalnie potwierdzony przez szefa Cabinet Office, Davida Lidingtona. Szef ministerstwa odpowiedzialnego za koordynację prac rządu, który w chwili obecnej pełni faktyczną funkcję zastępcy premier May wystosował list do Electoral Commission. Pojawia się w nim zapewnienie o zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych, koniecznych do przeprowadzenia eurowyborów.

- Intencją Zjednoczonego Królestwa pozostaje, aby opuścić Unię Europejską na mocy umowy i nie brać udziału w europejskich wyborach - wyraźniezaznacza Lidington. Jednak w obliczu kolejnego, czwartego już, odrzucenia umowy wynegocjowanej przez Theresę May i braku alternatywnego rozwiązania pozostaje przygotować się na dwie opcje - twardy Brexit lub ponowną prośbę o wydłużenie terminu Brexitu, którą trzeba będzie przedłożyć w Brukseli.

W razie tego drugiego w UK konieczne będzie przeprowadzenie eurowyborów. Lidington dodaje, że muszą one być "dobrze zarządzane i uczciwe". O zabezpieczeniu na ten cel około 820 tys. funtów zdecydowano się jeszcze w maju 2018. Wówczas ta decyzja spotkała się z druzgocącą krytyką najbardziej eurosceptycznych posłów. Uważali oni, że w ten sposób podkopane zostanie zaufanie opinii publicznej względem rządu, który zamiast przeprowadzać Brexit sposobi się do eurowyborów...

Co ciekaw, część tego samego stronnictwa, z byłym szefem UKIP`u Nigelem Farage`m na czele zapowiedziało, że... chętnie wystartuje w takich wyborach! Chcą oni dostać się do PE, aby z poziomu Brukseli blokować wszelkie próby powstrzymania procesu wychodzania UK ze struktur unijnych!