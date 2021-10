UK stanie się neutralna klimatycznie do 2050 roku - w jaki sposób się to odbije na NAS?

Fot: Getty Images/Piqsels

Brytyjski rząd przedstawił konkrety i szczegóły strategii, dzięki której w 2050 roku Wielka Brytania stanie się krajem neutralnym klimatycznie. W jaki sposób władze UK zamierzają osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych?

Rządowa strategia została przedstawiona na łamach dokumentu liczącego sobie 368 stron. Stanowi on niejako rozwinięcie 10-punktowego planu "zielonej rewolucji" przedstawionego przez szefa brytyjskiego rządu w listopadzie 2020 roku. Dodajmy, że ogłoszenie szczegółów i konkretów w tej kwestii następuje na 12 dni przed ONZ-owskim szczytem klimatycznym COP26, który odbędzie się w szkockim Glasgow. Osiągnięcie "zeroemisyjności" oznacza, że ​​Wielka Brytania nie będzie już zwiększać całkowitej ilości gazów cieplarnianych w atmosferze. Dodajmy, że Wielka Brytania ma na swoim koncie całkiem niezłe osiągnięcia w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. W 2019 roku kraj ten "uwolnił" do atmosfery aż o 40% gazów mniej niż w 1990 roku.

W jaki sposób UK chce osiągnąć zero emisji netto?

"Podejmując śmiałe działania, wypracujemy wyraźną przewagę konkurencyjną w dziedzinie pojazdów elektrycznych, morskiej energii wiatrowej, technologii wychwytywania dwutlenku węgla i innych, wspierając jednocześnie ludzi i przedsiębiorstwa. W obliczu zbliżającego się wielkimi krokami szczytu klimatycznego COP26 nasza strategia stanowi przykład dla innych krajów, jak budować bardziej ekologiczną gospodarkę, a my przewodzimy w dążeniu do globalnego zerowego poziomu netto emisji - to słowa premiera brytyjskiego rządu, Borisa Johnsona.

Jakie są główne punkty rządowej strategii? UK w całości "przerzuca się" na czystą energię elektryczną, ale pod warunkiem pełnego bezpieczeństwa dostaw. W tym celu zainwestuje w farmy wiatrowe na morzu oraz (ewentualnie) w energię jądrową Do 2024 w tej sprawie ma zostać podjęta decyzja. 90 mld funtów zostanie zainwestowanych w zielone technologie do 2030, dzięki czemu powstanie 440 tysięcy nowych miejsc pracy.

Jak to się odbije na nas, zwykłych mieszkaniach Wysp?

Kolejne kwestie dotyczą bezpośrednio naszej codzienności - od 2035 wszystkie urządzenia grzewcze w domach i miejscach pracy były niskoemisyjne. 450 mln funtów zostanie przeznaczone na likwidację starych kotłów gazowych. Po 2030 roku nie kupimy nowego samochodu z silnikiem spalinowym, czy to benzynowym, czy to z Dieslem. Dość enigmatycznie brzmi zapowiedz związana z życiem w mieście. Rząd chce przeznaczyć 2 mld funtów, aby do 2030 roku na to, aby połowa podróży w miastach odbywała się na rowerze lub pieszo.

Rzecz jasna, krytyków zapowiedzi rządowych nie brakuje. Co ciekawe, większość z nich płynie od środowisk ekologicznych! Zarzucają one, że program jest za mało ambitny, za mało konkretny i za późno się za niego zabrano...