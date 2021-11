UK straci 178 razy więcej na Brexicie, niż zyska na nowych umowach handlowych

Straty wynikające z opuszczenia struktur unijnych przez Wielką Brytanię są 178 razy większe niż potencjalne zyski z nowych umów handlowych podpisanych już po Brexicie.

Wszystkie nowe umowy handlowe sygnowane przez rządz Borisa Johnsona połączone razem przyniosą korzyści ekonomiczne w wysokości od 3 do 7 funtów na osobę w ciągu najbliższych 15 lat, jak wynika z analiz danych przedstawionych przez brytyjskie władze. Te korzyści przyczynią się do niewielkiego wzrostu gospodarczego w UK wynoszący od 0,01 do 0,02 proc. PKB, co przełoży się na mniej niż 50 pensów na osobę rocznie. Dla porównania opuszczenie UE będzie kosztowało brytyjską gospodarkę około 4 proc. wartości PKB w analogicznym okresie. Oficjalne szacunki Office for Budget Responsibility nie pozostawiają żadnych złudzeń. Brexit oznacza stratę dla ekonomii na Wyspach w wysokości 1250 GBP na osobę w nadchodzących latach. Nawet biorąc pod uwagę najbardziej optymistyczne prognozy dotyczące nowych umów handlowych, Wielka Brytania zyska na nich 178 razy mniej (!!!) niż gdyby pozostała członkiem UE.

Ile będzie "kosztować" Wielką Brytanię wyjście z UE?

Według analizy zleconej przez "The Independent" czołowym naukowcom z University of Sussex UK Trade Policy Observatory wszelkie nowe umowy o wolnym handlu podpisywane z UK nie są w stanie nadrobić strat wyrządzonych przez opuszczenie UE. Paradoksalnie, zdecydowana większość ogłaszanych przez rząd porozumień z takimi krajami, jak Wietnam, Singapur, Korea Południa to po prostu mniej lub bardziej udanie zastępują traktaty, na jakiej UK mogła liczyć będą członkiem Wspólnoty. "Nie dodają nic do wymiany handlowej Wielkiej Brytanii" - deklarował ostro L. Alan Winters, który wraz z Guillermo Larbalestierem przygotował raport w tej sprawie dla brytyjskich mediów.

Dość powiedzieć, że umowa z Japonią, którą rząd Wielkiej Brytanii przedstawił jako znaczące zwycięstwo, wykraczające poza to, co uzgodniono z UE jest "wzorowana niezwykle ściśle na umowie UE-Japonia, z kilkoma drobnymi różnicami". Potencjalne korzyści z niewielkiego rozszerzenia handlu cyfrowego zostaną przyćmione przez techniczną zmianę przepisów celnych, która postawi niektórych eksporterów z Wielkiej Brytanii w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z ich odpowiednikami z UE.

Ile gospodarka na Wyspach zyska na nowych umowach handlowych?

"W porównaniu z potencjalnym brakiem porozumienia, rząd oszacował, że [porozumienie z Japonią] zwiększy PKB Wielkiej Brytanii o 1,5 mld funtów (0,07 proc., czyli 22 funty na głowę), ale w porównaniu z tym, co miałaby Wielka Brytania bez Brexitu, zyski będą znikome lub wręcz ujemne" - komentował Winters.

Po co był Wielkiej Brytanii ten cały Brexit? Takie pytanie wypada zadać w obecnej sytuacji w perspektywie handlu międzynarodowego. Twarde liczby, konkretne wyliczenia i analizy różnych ośrodków nie pozostawiają żadnych złudzeń. I nijak mają się do pompatycznych wypowiedzi premiera Johnsona mówiące o świcie nowej ery i epoce "globalnej Brytanii".