UK nie jest i nie będzie przygotowana do prowadzenia handlu po Brexicie od 1 stycznia. Wyciekł poufny rządowy raport

Fot. Getty

Z poufnego rządowego raportu dotyczącego Brexitu wynika, że Wielka Brytania nie będzie gotowa 1 stycznia 2021 r. do prowadzenia handlu z krajami Wspólnoty. W raporcie, który wyciekł do mediów, mowa jest o chaosie, jaki grozi Wyspiarzom po zakończeniu okresu przejściowego.

Jak informuje agencja Bloomberg, która jako pierwsza dotarła do poufnego raportu przygotowanego przez urzędnika Border and Protocol Delivery Group, Wielka Brytania zupełnie nie jest przygotowana na prowadzenie handlu po zakończeniu okresu przejściowego. I to niezależnie od tego, czy Downing Street porozumie się do końca roku z Unią Europejską w sprawie nowej umowy handlowej, czy też nie. „Istnieje nawet 10 nowych systemów, które firmy transportowe i spedytorzy będą musieli obsługiwać od 1 stycznia, z których co najmniej trzy są jeszcze na etapie projektowania. To jest całkowicie niepotrzebne i niemożliwe do opanowania, [systemy] powielają się i nakładają na siebie” - głosi poufny raport.

Opóźnienia w przygotowaniach do Brexitu są dramatyczne

Przedstawiciele branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej biją na alarm, że przygotowania rządu do handlu po zakończeniu okresu przejściowego są niewystarczające, a opóźnienia są już w zasadzie nie do nadrobienia. Sarah Laouadi, menedżerka ds. polityki europejskiej w Logistics UK informuje, że „masowe testowanie oprogramowania przez użytkowników [firmy transportowe, spedycyjne – przyp.red.] będzie możliwe dopiero w październiku - a może nawet w listopadzie”. - To zdecydowanie za późno dla tysięcy firm i dziesiątek tysięcy ludzi, którzy budują nasze złożone łańcuchy dostaw, za późno żeby przed zakończeniem okresu przejściowego przeprojektować własne procesy i zmienić umowy – dodaje Laouadi. Reprezentująca firmy transportowe grupa Logistics UK oskarża też rząd o ignorowanie wcześniejszych i powtarzających się ostrzeżeń ze strony przedsiębiorstw, że nowy system „Smart Freight”, tak bardzo potrzebny wszystkim eksporterom do UE, nie będzie gotowy.

Parkingi dla ciężarówek

Na razie najbardziej widocznym znakiem zbliżającego się Brexitu są ogromne parkingi tworzone w pobliżu portów i przeznaczone dla ciężarówek wiozących towary z Wielkiej Brytanii do krajów Wspólnoty. Na parkingi będą odsyłani kierowcy którzy nie będą dysponowali odpowiednimi zgłoszeniami wywozowymi albo którzy z innego powodu zostaną cofnięci z granicy przez unijnych urzędników. A przypomnijmy, że z wcześniejszego raportu dla rządu wynika, iż przewoźnicy będą ryzykowali zarekwirowaniem a nawet zniszczeniem towaru, a także karą w wysokości £300 za brak specjalnego dokumentu „Kent access permit”.

Port w Dover

Przez port w Dover oraz inne mniejsze porty brytyjskie przewija się dziennie nawet 10 000 ciężarówek. Na naczepach przewożone są świeże produkty spożywcze, lekarstwa, a także towary przemysłowe, takie jak części samochodowe. Dodatkowo, według danych British Retail Consortium, ok. 80 proc. importowanej do UK żywności pochodzi właśnie z krajów UE.