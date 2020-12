UK musi ułatwić imigrantom drogę do uzyskania brytyjskiego obywatelstwa! Rząd przyjrzy się najnowszemu raportowi?

Fot. Getty

Z najnowszego raportu przygotowanego przez deputowanego Partii Konserwatywnej Alberto Costę wynika, że ponad 2/3 Brytyjczyków popiera uzyskiwanie obywatelstwa UK przez imigrantów od dawna żyjących na Wyspach. Jednak, jak wskazuje raport, procedura związana z nabywaniem brytyjskiego obywatelstwa wciąż wiąże się ze zbyt dużymi ograniczeniami.

Procedurę umożliwiającą imigrantom uzyskanie brytyjskiego obywatelstwa deputowany Partii Konserwatywnej Albero Costa badał przez cały zeszły rok. Z opublikowanego przez niego właśnie raportu wynika, że aż 67 proc. Brytyjczyków zgadza się generalnie z tym, że imigranci, którzy od dawna mieszkają w UK, powinni naturalnie otrzymywać brytyjskie obywatelstwo. Zdecydowanie przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest jedynie 8 proc. badanych. Jednocześnie aż 61 proc. Brytyjczyków uważa, że dzieci urodzone na brytyjskiej ziemi powinny otrzymywać obywatelstwo UK automatycznie, czyli że rząd powinien powrócić do bezwarunkowych praktyk stosowanych w tym względzie przed przystąpieniem UK do EWG.

Brytyjskie obywatelstwo – ograniczenia

Niestety, jak zwraca na to uwagę Alberto Costa, wielu imigrantów nie może uzyskać brytyjskiego obywatelstwa nawet wtedy, gdy tego chce i gdy spełnia warunki, aby to zrobić. Problemem jest przede wszystkim koszt całej procedury, który wynosi dużo powyżej £1000 na osobę. Eksperci zwracają uwagę na fakt, że uzyskanie brytyjskich paszportów kosztuje normalnie 4-osobową rodzinę blisko £5 000, czyli tyle, na ile przeciętna rodzina nie może sobie pod żadnych względem pozwolić. W raporcie czytamy też, że za cenę brytyjskiego obywatelstwa osoba ubiegająca się o paszport UK mogłaby uzyskać paszporty Kanady, Australii, Francji i USA razem wziętych!

- Zbyt długo trudno było stwierdzić, czy polityka dotycząca nadawania obywatelstwa Wielkiej Brytanii próbowała zachęcić ludzi do zostania Brytyjczykami, czy też ich do tego zniechęcić. Naszym punktem wyjścia powinno być przekonanie, że to wspaniale, gdy ludzie stają się obywatelami i powinniśmy świętować, kiedy oni do tego dążą – podsumował Costa.