„UK musi przywrócić kobietom pragnienie do wychodzenia za mąż” - Opozycja punktuje Borisa Johnsona za seksistowskie komentarze

Niecały miesiąc pozostał do powołania nowego lidera brytyjskiego rządu. Zgodnie z zapowiedzią Theresa May ustąpi ze stanowiska 22 lipca, a nazwisko nowego premiera poznamy 23 lipca po tym, jak dzień wcześniej...

37-kilometrowy podziemny pierścień to kolejny nowatorski pomysł, jakiemu patronuje Boris Johnson. Obwodnica może usunąć z zatłoczonych londyńskich ulic dziesiątki tysięcy samochodów. Jeśli projekt spotka...

W poniedziałek wieczorem poznaliśmy oficjalną listę kandydatów na nowego premiera UK i lidera Partii Konserwatywnej. Poglądy potencjalnych następców Theresy May okazują się bardzo zróżnicowane - wahają...

Badania pokazują, że ponad 4 miliony mieszkańców Wielkiej Brytanii wciąż pozostaje uwięzionych w głębokim ubóstwie. Oznacza to, że ich dochód jest co najmniej o 50 proc. niższy od oficjalnie wyliczonych...

Wartość funta brytyjskiego raptownie wzrosła do poziomu 1,12 euro w poniedziałek w związku z osłabieniem się waluty eurolandu i gospodarki unijnej. Szterling znajduje się jednak nadal pod presją rosnącego...

Drugie referendum: Liberalni Demokraci zgłosili poprawkę, by zmusić Borisa Johnsona do zgody na Final Say

Anty-brexitowi posłowie przygotowują się do próby zmuszenia premiera, by zamiast wcześniejszych wyborów parlamentarnych, rozpisał drugie referendum ws. Brexitu. Poprawka do Queen’s Speech, zgłoszona przez...