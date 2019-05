UK: Kolejki do lekarzy rodzinnych najdłuższe od 4 lat! Na jednego GP przypada nawet 60 pacjentów DZIENNIE - Wy też macie problem z dostaniem się na wizytę?

Fot. Getty

Według najnowszych badań, wielu brytyjskich pacjentów skarży się na trudności z dostaniem się do lekarza pierwszego kontaktu. powoduje to rzeczywiste trudności z umawianiem spotkań. Jako powód wskazuje się malejącą od kilku lat liczbę lekarzy pierwszego kontaktu i wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne. Niektórzy lekarze rodzinni przyjmują nawet 60 pacjentów dziennie, co dwukrotnie przewyższa zalecaną maksymalną liczbę wizyt.

Brytyjscy lekarze pierwszego kontaktu przyjmują nawet 60 pacjentów dziennie - co jest istotnie niezgodne z zasadami bezpieczeństwa pracy. NHS zmaga się jednak z brakiem personelu i rosnącym zapotrzebowaniem na opiekę medyczną - jak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez Nuffield Trust na zlecenie BBC.

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród brytyjskich lekarzy GPs wywołały obawy o medyków, którzy pracują często ponad siły. Według badań lekarze pierwszego kontaktu w całej Wielkiej Brytanii pracują średnio 11 godzin dziennie. W tym czasie zazwyczaj spotykają się z pacjentami przez osiem godzin, a pozostałe trzy godziny przeznaczają na zadania administracyjne, takie jak sprawdzanie wyników testów i czytanie listów wysyłanych przez szpitale.

Przeciętnie lekarze pierwszego kontaktu kontaktują się z 41 pacjentami dziennie - wliczając w to operacje, wizyty domowe, konsultacje telefoniczne i mailowe. Jednak zdaniem środowiska lekarskiego, dla zachowania higieny pracy lekarz nie powinien przyjmować więcej niż 30 pacjentów dziennie. Taka liczba zapewnia lekarzowi nie tylko zachowanie własnego zdrowia fizycznego i psychicznego, ale także pozwala mi przeznaczyć odpowiedni czas na każdego pacjenta i zapobiega powstawaniu opóźnień w wizytach czy nawet kilkutygodniowych kolejek.

Ta ostatnia kwestia okazuje się również coraz bardziej uciążliwa dla samych pacjentów. Steve Inett, kierownik Healthwatch Kent, powiedział: - "Pacjenci informują, że muszą czekać sześć lub siedem tygodni na rutynowe wizyty. A nawet gdy próbują umówić się na pilną wizytę, mogą zostać zmuszeni do czekania w kolejce np. przed operacją. (...) Jest to realny problem. Niektóre przychodnie naprawdę starają się zatrudnić personel, którego potrzebują".